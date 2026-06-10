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Korruption

Frågetecken kring Teodorescu Måwes redovisning

EU-parlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) ska inte ha redovisat inkomster från sitt bolag Klartext Stockholm.
Alice Teodorescu Måwe Fotograf: Wikimedia/News Oresund
Publicerad 10 juni 2026 kl 15.31

Granskningssidan Klägget menar att EU-parlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) inte har redovisat inkomster från sitt bolag Klartext Stockholm i sin transparensdeklaration till EU-parlamentet. Enligt bolagets årsredovisning omsatte företaget nära 980.000 kronor förra året och saknade anställda.

Klägget skriver att inkomsterna borde ha redovisats enligt EU-parlamentets regler om sidoverksamhet och ekonomiska intressen. De har ställt frågor till Teodorescu Måwe om var pengarna kommer ifrån och varför de inte redovisats men har inte fått något svar.

I granskningen riktar även den Brysselbaserade organisationen Corporate Europe Observatory kritik mot Teodorescu Måwes upplägg och menar att utebliven redovisning av så stora inkomster kan strida mot parlamentets transparensregler.

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