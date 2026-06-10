Ansvariga för dödliga hissolyckan frias: ”Horribelt”

Vd:n Björn Bjelkenstedt och två montörer i hans bolag ABC Ställningsmontage går fria från åtalet för grovt arbetsmiljöbrott efter den olycka som krävde fem arbetares liv när en bygghiss rasade från nionde våningen på en arbetsplats i Ursvik i Sundbyberg den 11 december 2023.

– Helt horribelt att de frias, säger byggnadsarbetaren Steffe Slottensjö, som är aktiv och drivande i arbetet mot kriminaliteten på byggarbetsplatserna, till Proletären.

– Det är helt jävla horribelt att arbetsgivaransvaret inte sträcker sig längre än så. I arbetsbeskrivningen ska ju framgå att man ska ha kontroll över det arbete man själv utfört. Sedan kan jag ju mycket väl tänka mig att det brister här… hur mycket tid hade montörerna på sig? Jag har tyvärr många gånger sett hur ont om tid de killarna har som ska höja hissen.

– Plus att det är småföretag som åker runt och bygger en ställning här och där. De slajdar ofta in i sista sekunden och ska få det jobbet gjort. Jag har bilden att de ofta är väldigt stressade och att [byggherren] inte har den kunskapen och den utbildningen på plats med egen personal. Det slarvas mer när det läggs ut på entreprenad, konstaterar Steffe Slottensjö.

Åklagaren Lars Ågren hade krävt ett års fängelse för vd:n och 1,5 år vardera för de bägge hissmontörerna.

– Jag menar att [vd Bjelkenstedt] har ett personligt ansvar för oaktsamheten. Han har inte säkerställt att egenkontrollen har utförts, dokumenterats och följts av montörerna i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, sade Lars Ågren i ett pressmeddelande när rättegången inleddes i början av april.

Byggnads välkomnade den rättsliga processen, men ifrågasatte varför huvudentreprenören Andersson Company inte fanns med bland de åtalade. Bolaget, som bara hade ett fåtal egna arbetare på bygget i Ursvik, hade huvudansvaret för de 119 (!) inhyrda underentreprenörerna som fanns på arbetsplatsen.

Men på onsdagen valde Solna tingsrätt alltså att fria samtliga åtalade.

– Utredningen ger inte en entydig eller fullständig bild av vad som har lett fram till olyckan, vem som hade skyldigheten att göra nödvändiga kontroller av hissen eller när det skulle ske. Det höga beviskravet för en fällande dom är därmed inte uppfyllt, säger rättens ordförande, chefsrådmannen Karin Sandahl, i ett pressmeddelande.

Fem arbetare omkom när hissen rasade. Fyra av dem migrantarbetare: ukrainarna Serheii, 60, och Oleksandr, 40, arbetade för underentreprenören Nordecon. De hade varken anställningskontrakt eller de ID06-kort som en anställd måste ha för att få vistas på arbetsplatsen.

Nordecons ägare, esten Heigo Sepp som bott i Sverige i över 30 år men som inte är svensk medborgare, hävdade i förhören efter olyckan att de två omkomna ”var provanställda med muntliga anställningsavtal”.

Tre omkomna arbetade för underentreprenören Rosell Prefab som nu gått i konkurs: 26-årige Anton Runsvik från Sundsvall, den 25-årige och nygifte svetsaren Bashir Rahimi från Afghanistan samt en 50-årig ryss från Dagestan som bott i Sverige i 15 år och som var arbetsledare för de båda ukrainarna.