Polis spred bild med SD-budskap – utredning läggs ned

En bild på en gripen person ska ha spridits internt bland flera poliser och därefter försetts med ett politiskt budskap med koppling till Sverigedemokraterna.

Enligt polisanmälan har en okänd polis eller arrestanställd antingen använt en utredningsbild eller själv fotograferat personen vid gripandet. En gruppchef uppmärksammades senare på att bilden cirkulerade bland ingripandepoliser och kände igen den från utredningen. Händelsen anmäldes som bland annat brott mot tystnadsplikt, tjänstefel och kränkande fotografering.

Särskilda åklagarkammaren har nu lagt ned den återstående förundersökningen. Bilden hade hanterats av flera poliser och det går, enligt åklagaren, inte att fastställa vilken polis som eventuellt förde bilden vidare.