Lås upp hela webbplatsen
Kristna skolor i Jerusalem strejkar efter att Israel nekar lärare inresetillstånd
Israels beslut meddelades plötsligt och utan förvarning – över 8.500 elever är drabbade.
En palestinsk gymnasieskola i staden Surif, norr om Hebron. Bilden är tagen i augusti 2019 och har ingenting med artikeln att göra. Fotograf: Bilal Hoor
Publicerad 3 september 2026 kl 17.22
Samtliga kristna skolor i Jerusalem inledde i tisdags en strejk, samma dag som höstterminen skulle börja. Den inställda undervisningen drabbar över 8.500 elever, rapporterar palestinska WAFA News Agency. Strejken äger rum i protest mot att israeliska myndigheter nekade inresa för personal som bor på den ockuperade Västbanken. ”Samtidigt som våra skolor förberedde sig för starten…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.