Kristna skolor i Jerusalem strejkar efter att Israel nekar lärare inresetillstånd

Samtliga kristna skolor i Jerusalem inledde i tisdags en strejk, samma dag som höstterminen skulle börja. Den inställda undervisningen drabbar över 8.500 elever, rapporterar palestinska WAFA News Agency. Strejken äger rum i protest mot att israeliska myndigheter nekade inresa för personal som bor på den ockuperade Västbanken. ”Samtidigt som våra skolor förberedde sig för starten…