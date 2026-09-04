Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Fackligt

Handels stämmer Ica – kräver ersättning för utebliven OB

Handelsanställdas förbund stämmer Ica Sverige i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott.
Handels stämmer Ica i arbetsdomstolen eftersom fyra lageranställda inte fått den OB de har rätt till. Fotograf: Pressbild/Ica
Publicerad 4 september 2026 kl 09.30

Handelsanställdas förbund stämmer Ica Sverige i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott. Tvisten gäller fyra anställda vid Icas lager i Kungälv som enligt facket arbetat kvällstid utan att få den OB-ersättning de haft rätt till.

De fyra arbetar som så kallade rotatörer och flyttas mellan olika avdelningar på lagret. Enligt deras egna scheman har de haft rast mellan klockan 18.00 och 18.30 men i praktiken tagit rast tidigare tillsammans med arbetskamraterna på den avdelning där de arbetat. Därmed har de fortsatt arbeta efter klockan 18, då OB-tillägget börjar gälla. Trots detta ska inget OB ha betalats ut.

Handels kräver att de fyra får den uteblivna ersättningen samt 10.000 kronor vardera i skadestånd. Dessutom kräver förbundet 100.000 kronor i skadestånd av Ica.

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag