Imperialism

USA fortsätter att erkänna inblandning i Iranprotesterna

Finansminister Scott Bessent talar klarspråk om Iran: ekonomiska påtryckningar så att ”råttorna lämnar skeppet”.
USA:s finansminister Scott Bessent omringad av utrikesminister Marco Rubio och krigsminister Pete Hegseth i Ovala rummet. Fotograf: Vita Huset
Publicerad 10 februari 2026 kl 13.00
Enligt USA:s finansminister Scott Bessent orsakade USA medvetet en finansiell kris i Iran för att skapa missnöje bland folket och uppvigla de senaste protesterna i landet i vad som endast kan beskrivas som en form av ekonomisk krigföring. Under utfrågningar inför senatens bankkommitté i förra veckan förklarade Scott Bessent att finansdepartementet hade utformat en strategi…

