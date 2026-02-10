Lås upp hela webbplatsen
Imperialism
USA fortsätter att erkänna inblandning i Iranprotesterna
Finansminister Scott Bessent talar klarspråk om Iran: ekonomiska påtryckningar så att ”råttorna lämnar skeppet”.
USA:s finansminister Scott Bessent omringad av utrikesminister Marco Rubio och krigsminister Pete Hegseth i Ovala rummet. Fotograf: Vita Huset
Publicerad 10 februari 2026 kl 13.00
Enligt USA:s finansminister Scott Bessent orsakade USA medvetet en finansiell kris i Iran för att skapa missnöje bland folket och uppvigla de senaste protesterna i landet i vad som endast kan beskrivas som en form av ekonomisk krigföring. Under utfrågningar inför senatens bankkommitté i förra veckan förklarade Scott Bessent att finansdepartementet hade utformat en strategi…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Länsstyrelsen i Norrbotten utreds för korruption – kan ha mörkat 200 miljöbrott
- Överklassfamiljerna åkte business class nästan gratis – så lurade de SAS på hundratusentals kronor
- Dror Feiler: Aron Verständig vill tysta solidariteten
- Dömde kändisläkaren pekas ut som drivande i överklassfamiljernas SAS-fusk: ”Ingen snäll person”
- Förändringens vindar och orosmoln över Kuba