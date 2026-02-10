USA fortsätter att erkänna inblandning i Iranprotesterna

Enligt USA:s finansminister Scott Bessent orsakade USA medvetet en finansiell kris i Iran för att skapa missnöje bland folket och uppvigla de senaste protesterna i landet i vad som endast kan beskrivas som en form av ekonomisk krigföring. Under utfrågningar inför senatens bankkommitté i förra veckan förklarade Scott Bessent att finansdepartementet hade utformat en strategi…