Iran
USA i hemligt möte med Shahens son
Vita husets sändebud Steve Witkoff har träffat den så kallade kronprinsen Reza Pahlavi, son till Irans siste shah, som lever i exil i Los Angeles, för att diskutera protesterna i Iran.
Reza Pahlavi har inte satt fot på iransk mark sedan 1978. Fotograf: Gage Skidmore
Publicerad 14 januari 2026 kl 16.24
En högt uppsatt tjänsteman i USA uppger att USA:s sändebud Steve Witkoff i helgen träffade Reza Pahlavi med anledning av situationen i Iran. Om uppgifterna är riktiga så är det det första mötet mellan Trumpadministrationen och Irans gamla monarkistiska elit, som nu ser sin bästa chans på länge att återta makten, sedan protesterna bröt ut.…
