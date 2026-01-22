Röster om protesterna i Iran: ”Folket måste avgöra”

Den 28 december 2025 utbröt omfattande protester i Iran. Det började med att köpmän och butiksägare i Stora basaren i Teheran stängde sina affärer och gick ut i protest mot de svåra ekonomiska förhållandena i landet, som förvärrats ytterligare efter att den iranska rialen kollapsat i värde.

Bakgrunden till protesterna och orsaken till att butiksägarna inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt är USA:s och västvärldens illegala sanktioner mot landet, som är utformade för att kväva Irans ekonomi och orsaka misär.

Amerikanska tjänstemän har själva medgett att målet med sanktionerna är att skapa missnöje bland folket för att uppvigla protester, en välkänd taktik för USA:s regimskiftesoperationer runtom i världen.

– Det är det ekonomiska trycket från väst som orsakat protesterna. De första protesterna var fredliga. Sedan blev de allt våldsammare och riktade sig inte längre enbart mot ekonomin utan mot styret i landet, säger Abtin Khamoshi, född i Teheran och bosatt i Sverige sedan 1986.

– Flera filmer kom ut som visade våldsamma upplopp där beväpnade ”demonstranter” brände ner moskéer och polisstationer. Ambulanser och brandbilar sattes i brand. Vem gör så? Det är kriminella gäng som kommer utifrån landet.

Israeliska ministrar har öppet sagt att säkerhetstjänsten Mossad är på plats och verksamma på marken i Iran. USA:s tidigare CIA-chef och utrikesminister Mike Pompeo skrev i ett inlägg på plattformen X den 2 januari: ”Gott nytt år till alla iranier på gatorna. Och till alla Mossad-agenter som går bredvid dem”.

– Den så kallade syriska revolutionen var lika syrisk som Kalles kaviar. Samma sak ser vi i Iran idag. Väst vill skapa tumult och använder protesterna som en trojansk häst för sina ändamål. De vill installera en monark som vi kastade ut, säger Abtin Khamoshi.

Hur ser du på Iran som antiimperialistisk kraft i regionen?

– Om inte den islamiska republiken existerade skulle du ha en enda stormakt i regionen: Israel. Iran är en länk i en antiimperialistisk kedja med en lång tradition, men det är inte en konventionell antiimperialistisk kraft ur ett klassiskt marxistiskt perspektiv.

Abtin Khamoshi understryker Irans stöd till den palestinska befrielsekampen och att de hjälpt skapa förutsättningarna för Ansar Allahs framgångar i Yemen. Abtin Khamoshi lyfter även den iranske toppgeneralen Qassem Soleimanis roll i kampen mot Daesh.

– Om det inte vore för Qassem Soleimani hade Irak sett ut som Syrien idag.

Qassem Soleimani lönnmördades av USA i en drönarattack i januari 2020.

– Vad är alternativet till det nuvarande styret? Iran har potentialen att skapa sin egen form av socialism, men trycket från imperialismen är för stark just nu för att lyckas med en framgångsrik inhemsk kamp. Iran befinner sig i ett krigstillstånd.

Köpmän och butiksägare protesterar i Teheran den 29 december, innan internet stängdes ned. Foto: Fars News Agency via AP/TT.

Andra svenskiranier Proletären har pratat är mer kritiska till den iranska regeringen och understryker dess våldsamma respons till demonstrationerna och misskötseln av landets ekonomi och finanser.

Nina är samhällsvägledare i Göteborgs stad och förvaltningsjurist. Hon säger att det finns ett utbrett missnöje över det iranska styret, både innan- och utanför landet, och att regimen måste bort.

– Valutakraschen var en katalysator. Jag tror att folket såg det som hände som en möjlighet, en öppning för att starta en större revolution. Något jag inte tror var tanken från början när butiksägarna i basaren gick ut i protest.

På en del Irandemonstrationer, även här i Göteborg, har vi sett Israelflaggor viftas av enskilda demonstranter. Vad tänker du om det?

– Till de som gör så: vi vill inte ha erat stöd. Detta är inte er revolution. Vi sköter vårt. Det pågår massmord av iranier, och sedan kommer en stat som genomför ett folkmord i Gaza och ska lyftas fram i våra demonstrationer? De hör inte hemma där, svarar Nina.

Reza Pahlavi meddelade förra veckan att ett framtida Iran under hans ledarskap omedelbart skulle erkänna staten Israel.

– För Iran är både USA och Israel fienden. Vi vet att USA saknar ärliga intentioner. Vi ser igenom deras spel. USA ser sin chans att få tillgång till vår olja igen. Därför vill de ha tillbaka kronprinsen, som är en marionett för väst. Vi vill inte ha Reza Pahlavi och vi vill inte ha regimen. Vi vill ha ett folkstyrt Iran, vi vill ha demokrati och fred.

Hur har de senaste händelserna i Iran påverkat dig?

– Det är fruktansvärt plågsamt. Jag saknar aptit, kan inte fokusera på jobbet, har svårt att sova. Det är svårt att vara en funktionell människa när hela ens hjärta är där borta och slits itu. Jag kollar telefonen konstant för att se om något har hänt eller om släkten har svarat.

Mahira Rasheed, antropologstudent och aktiv i Folkets Röst, berättar att hon känner sorg, oro och ovisshet över det som händer.

– Det är svårt att få tag på släktingarna i Iran. Samtidigt pumpas det ut otroligt mycket desinformation, både från Väst och inifrån Iran, vilket gör det svårt att veta vad som är sant och inte, berättar Mahira Rasheed.

Hur ser du på sanktionerna mot landet?

– Sanktionerna drabbar vanligt folk hårdast, folk som till följd av dem inte har råd att köpa mat, råd att köpa blöjor till sina barn.

Samtidigt skriver personer som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inlägg på sociala medier där hon fördömer våldet mot civila.

– Hon är bara solidarisk när det gynnar henne själv. Hon påstår att hon tycker synd om civila i Iran, samtidigt som hon har blundat för och stöttat ett folkmord i Gaza i över två år.

Kronprinsen Reza Pahlavi framställs av vissa som ett alternativ till det nuvarande styret. Vad tänker du om det?

– Personer som lyfter honom bär på en otrolig frustration och trötthet i sin situation, och i brist på annat tänker folk att han skulle vara ett värdigt alternativ. Men det är många som inte håller med, säger Mahira Rasheed.

– Det är överhuvudtaget inte upp till oss i västvärlden, som lever i relativ trygghet och bekvämlighet, att bestämma vem som ska styra. Den frågan ska det iranska folket avgöra, avslutar Mahira Rasheed.