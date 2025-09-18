PFLP-aktivister på besök i Sverige: ”7 oktober skakade om sionismen”

– Så länge ockupation och imperialism finns, kommer motståndet att finnas kvar. Det säger Salman och Ibrahim, talespersoner för den palestinska socialistiska motståndsorganisationen PFLP i Europa, när Proletären träffar dem en vårdag i Göteborg. Salman kommer ursprungligen från Jerusalem, men bor sedan många år bor i Italien. Ibrahim är uppvuxen i palestinskt flyktingläger i Libanon,…