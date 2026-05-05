Visa att ni vägrar militariseringen

Få av Proletärens läsare har nog missat att Nato håller möte i Helsingborg den 21 och 22 maj.

Efter lång tid av hemlighetsmakeri kring exakt när mötet skulle hållas blev datumen klara i mars. Mötet som beskrivits som ett informellt möte mellan Natoländernas utrikesministrar är nu uppgraderat till ett formellt möte.

Skillnaden är att mötet därmed har rätt att fatta beslut och inte bara vara en snackeklubb för krigsalliansens ministrar. Vad det eventuellt ska fattas beslut om är i skrivande stund inte klart. Men man kan lita på är att när det vankas beslutsrätt i krig så kommer ministrarna, eller deras ställföreträdare, infinna sig mangrant.

Det ger oss fredsvänner, vi som vill se nedrustning, diplomati och utträde ur Nato, än större anledning till att samlas i den demonstration som nätverket stoppanato.nu arrangerar lördagen innan, den 16 maj.

Många har frågat varför nätverket anordnar demonstrationen innan mötet. Det enkla svaret är att det är svårt att mobilisera till en större demonstration på en dag mitt i veckan, när man som vi vill mobilisera Natomotstånd från större delen av Sverige.

Mötet är det första som hålls i Sverige sedan Natomedlemskapet. Så mycket av världens mediablickar kommer att vara riktade mot Sverige – även dagarna innan.

Att bilda nätverk för att under en relativt kort period ideellt arbeta för en sakfråga, det är minsann inte det lättaste.

Nätverket stoppanato.nu består glädjande nog redan av runt 30 olika organisationer. Flera av dessa är väldigt små. Men det visar att bred samling är möjlig.

De större och mer etablerade partierna och organisationerna lyser dock som vanligt med sin frånvaro tyvärr.

Det finns en beröringsskräck, eller en ovilja, att delta i den här typen av kortare samarbeten i avgörande sakfrågor.

Jag har varje gång ett nätverk bildats blivit förbryllad över varför till exempel Vänsterpartiet och de mer radikala förbunden inom socialdemokratin väljer att inte vara med i olika samarbeten. De initierar inte själva några samarbeten och de väljer att stå utanför när den utomparlamentariska vänstern gör en kraftansträngning.

Deras väljare efterfrågar uppenbarligen handling, men blir stående med att de inte har någon politisk hemvist i frågor som fred och nedrustning när större och bredare organisationer och partier inte vågar vara med. Det är mycket olyckligt. Vi tror och hoppas att enskilda medlemmar, fler lokalföreningar och förbund från ser allvaret och sluter upp – sakfrågan är för viktig för att stå utanför.

För när dessa större organisationer och partier har sådan beröringsskräck så blir det arrogant av dem att påstå att det den utomparlamentariska vänstern gör är något bagatellartat. Inte minst mot sina egna medlemmar och väljare.

Klarar man inte av att initiera samarbeten själva, och bjuda in även utomparlamentariska partier och organisationer, så återstår att ansluta till de krafter som finns. Inte i syfte att “förändra inifrån” utan för att istället ta sitt ansvar, bidra och demokratiskt samarbeta i sakfrågor, som fred och nedrustning. För det är väl verkligen fred vi vill ha?!

Vi står inför en värld som alltmer militariseras och rustas upp för krig, mot det behöver vi samlas och visa motstånd. Därför är ni välkomna med i kampen och ansluta till demonstrationen den 16 maj med kort varsel!

Gemensamma bussresor arrangeras också från både Stockholm och Göteborg, tur och retur Helsingborg. För det är viktigt att vi blir många som visar att vi inte vill ha Sverige i Nato eller Nato i Sverige. Att vi vägrar militariseringen.