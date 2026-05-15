Ett svenskt CIA? Nej tack!

Den svenske MÖP:en Carl Bildt har på regeringens uppdrag utrett det svenska underrättelsearbetet. Regeringen går nu på hans linje och lanserar en ny civil myndighet, ett svenskt CIA.

Under förevändning att de militära och polisiära underrättelsekanaler som idag finns inte räcker till vill regeringen se en ny myndighet för att ”skydda Sverige”. Kostnaden beräknas till 2,8 miljarder kronor och enligt utrikesministern kommer den nya myndigheten att ”bättre matcha Natos strukturer”.

Den nya spionorganisationen ska verka i hela världen och den kommer få långtgående befogenheter för att inhämta underrättelser. Vad detta innebär lär vara hemligt, men då både CIA i USA och MI6 i Storbritannien nämnts som förebilder inser alla att det handlar om ljusskygg verksamhet i utkanten av lagens råmärken.

Planerna innebär ännu mer fjäskande för USA. Svenska folket ska skrämmas upp ytterligare för att motivera den skenande upprustningshysterin och den svenska våldsapparaten ställas i imperialismens tjänst.

Regeringen tar härmed ytterligare ett reaktionärt steg framåt, bort från dialogens och samförståndets väg till konfliktens och misstroendets återvändsgränd. Svensk säkerhet behöver inte ett nytt CIA, vi behöver istället gå tillbaka till diplomati och samtal med våra grannländer inklusive Ryssland, fredens väg i stället för krigets.