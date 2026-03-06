Rojava-aktivist dömd för aktion mot Dousa och Forssell

Tingsrätten i Solna körde över åklagaren och dömde en aktivist i Rojavakomittéerna till villkorlig dom för ofredande och olaga hot. En missräkning för åklagaren som, påhejad av regeringsföreträdare, krävde en dom på 14 månaders fängelse för grovt olaga hot. – Det kräver ju att man verkligen injagar rädsla hos en person som är utsatt för…