Lås upp hela webbplatsen
Rojava-aktivist dömd för aktion mot Dousa och Forssell
Det blev villkorlig dom för den man som åtalats för att ha hotat moderat-ministrarna Benjamin Dousa och Johan Forssell. Själv har Forssell tidigare hotat en fackbas med ett avhugget gunghästhuvud.
En aktivist i Rojavakomittéerna har dömts för ofredande och olaga hot efter hand bland annat lämnat en korg med äpplen utanför Johan Forsells bostad. Fotograf: European Union/Skärmdump: Instagram @rojavakom
Publicerad 6 mars 2026 kl 09.31
Tingsrätten i Solna körde över åklagaren och dömde en aktivist i Rojavakomittéerna till villkorlig dom för ofredande och olaga hot. En missräkning för åklagaren som, påhejad av regeringsföreträdare, krävde en dom på 14 månaders fängelse för grovt olaga hot. – Det kräver ju att man verkligen injagar rädsla hos en person som är utsatt för…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.