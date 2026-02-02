Hur kom Sveriges regering undan med att skänka 295 miljoner till syriska terrorister?

I december 2024 dömdes en 33-årig stockholmare till ett års fängelse för att ha skickat 40.700 kronor till efterträdaren till al-Qaidas gren i Syrien, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Inte ens ett år senare kom Tidöpartierna överens om att skicka 295 skattemiljoner till det nya styret i Syrien, som tog makten med hjälp av samma HTS,…