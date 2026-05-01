Miljonböter till mäklare kopplade till penningtvätt

Två stora mäklarbolag och en enskild fastighetsmäklare får hård kritik från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) för brister kopplade till penningtvätt.

ESNY Stockholm AB, som grundats av tv-profilen Fredrik Eklund, ska betala 2,2 miljoner kronor i straffavgift efter att FMI slagit fast att företaget saknat konkreta rutiner och vägledning kring risker för penningtvätt och terrorfinansiering. Även BOsthlm Fastighetsmäklare AB får en varning och en straffavgift på 1,2 miljoner kronor för bristande riskbedömningar, bland annat kring utlandskunder.

Samtidigt återkallas licensen för en fastighetsmäklare i Värmland efter att firman utfört uppdrag åt en man dömd för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Enligt FMI ignorerades flera tydliga varningssignaler om misstänkt penningtvätt. Mannen ska ha använt bulvaner för att köpa fastigheter och därefter tagit lån på över 27 miljoner kronor med egendomen som säkerhet.