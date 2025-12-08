Byggnads förbundssekreterare avsatt: ”En politisk strid”

Med röstsiffrorna 34-15 beslöt Byggnads förbundsfullmäktige att skilja Jakob Wagner från hans jobb som förbundssekreterare.

– Mycket beklagligt, säger Micael Molin, ordförande i Byggnads i Borlänge.

Han är en av många kritiker mot beslutet.

Det är krafter i förbundet, enligt vad Proletären erfar ledda av förbundets revisorer i samarbete med vice ordföranden Lars Hildingsson, som under en tid bedrivit en kampanj för att få Wagner avsatt.

På ytan har kampanjen handlat om en utbildare som beskylls för olämpligt uppträdande på några kurser, som Wagner ändå anlitat och sedan själv attesterat fakturorna från. Trots att en extern utredning friat utbildaren från alla misstankar om sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar, och trots att förbundets kanslichef Roger Johansson förklarat att Wagner inte gjort något fel när han själv attesterat fakturorna, har kampanjen fortsatt.

Och nu, ett halvår före Byggnads kongress, får Wagner gå. Proletären har utförligt rapporterat om striden kring Wagner, som också fått stöd bland byggnadsarbetare ute i landet om att detta inte handlar om fakturor, utan är en politisk strid – Wagner vill ha politiskt medvetna och utbildade medlemmar som fokuserar på den fackliga kampen som en del i motsättningen mellan arbete och kapital. Hans kritiker vill ha en fackförening där avtal sluts mellan skål och vägg, och där allt är som det varit länge.

Till stöd för sin linje mot Wagner har revisorerna producerat en rapport som hållits hemlig (!) till och med för förbundets ordförande Kim Söderström.

En av många avdelningar inom förbundet som tagit ställning för Jakob Wagner är Byggnads i Borlänge. Betongarbetaren Micael Molin är avdelningens ordförande.

– Beklagligt. Jag är besviken. Det här är en politisk strid, Jakob vill ha mer utbildade medlemmar och det finns de som inte vill det, säger Micael Molin till Proletären kort efter beskedet.

– Det finns de som inte tycker om den linje som Jakob vill att Byggnads ska ta. Och så vi som ser hur medlemsinflytandet har blivit större under hans ledarskap och hur mycket bättre och kvalitativa utbildningarna har blivit, säger Molin.

Hildingsson och den grupp i förbundet som velat ha bort Wagner har haft stöd bland annat i förbundstidningen Byggnadsarbetaren, som envist återgivit bara den ena sidans åsikter i striden i förbundet. På måndagsmorgonen kom också en artikel i Aftonbladet som helt koncentrerade sig på utbildarens olämplighet och de av Wagner attesterade fakturorna. En artikel som i hög grad kändes som ett beställningsjobb.

– Det kändes som att de som inte gillar Wagner har läckt till Aftonbladet som bara har lyssnat på den sidan. Reportern har inte själv sökt efter vad som hänt, säger Micael Molin.

Och på måndagen avsattes alltså Wagner från posten i förbundsledningen som nu, fram till kongressen i maj nästa år, består av tre personer: förbundets ordförande Kim Söderström, avtalssekreteraren Emil Persson och vice ordföranden Lars Hildingsson, som efter kongressen går vidare till en karriär som välavlönat regionråd (S) i Blekinge.

Efter mötet på Rönneberga på Lidingö konstaterar Kim Söderström, som enligt Proletärens källor röstade emot att avsätta Wagner, att det är ett nytt läge i förbundet:

– Vi har haft en demokratisk ordning. Vi följer stadgarna så därvidlag känns det rätt och riktigt. Sedan hade jag kanske önskat att den här frågan hade behandlats på kongressen 2026. Byggnads är en stor och demokratisk organisation. Jag skulle bli besviken om det inte fanns olika tankar och idéer här. Men splittring tycker jag är ett för hårt ord, sade Söderström till Byggnadsarbetaren. I sådana här typer av frågor är det aldrig bra stämning. Men det var ändå en respektfull stämning.

Jakob Wagner tvingas nu lämna jobbet som förbundssekreterare och därmed inflytandet över förbundets utbildningsverksamhet. Han är dock fortsatt anställd som ombudsman i förbundet, och går tillbaka till den rollen. En ny förbundssekreterare kommer att väljas på kongressen nästa år.