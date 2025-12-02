Byggnadsmedlemmar: Gubbar utan idéer vill stoppa Wagner

Många byggnadsarbetare har reagerat och tagit kontakt med Proletären efter att vi förra veckan skrev om kampanjen mot förbundssekreteraren Jakob Wagner. En kampanj som nu kulminerar med det extrainkallade mötet den 8 december där förbundsfullmäktige ska behandla en hemlig revisionsrapport (se här intill).

– Jag ser detta som ett politiskt beställningsjobb mot Jakob, säger en av dem som Proletären talat med.

Han vill vara anonym. Av uppenbara skäl:

– Alla de som förbundstopparna upplever har varit inblandade i det som hände på kongressen, har man försökt utesluta eller avpolletera på något sätt; de har hållits utanför verksamheten. Jag skulle vilja säga att de som uppfattats ha varit en del av detta har utsatts för en extrem repression.

Det är, enkelt uttryckt, ett synsätt om att facket enbart ska vara något slags försäkringsbolag som nu ställs mot dem som vill ta facket tillbaka till dess ursprungliga roll: en medlemsorganisation för politiska och fackliga förändringar.

– Verkligheten förändras, men i facktoppen sitter gubbar utan idéer som vill fortsätta att göra allt på samma vis som de alltid gjort. Många har tröttnat på uppgörelser i bastun och att man anställer sina kompisar i ett toppstyrt förbund.

Jakob Wagner symboliserar den nya linjen. På kongressen 2022 fick han med sig ombuden för en ny ordning. En som inte passar ”traditionalisterna”:

– Man såg det som omöjligt att ställa upp en kandidat mot den sittande makten, eftersom hela förbundsmaskineriet skulle sättas in för att krossa dem om vågade utmana. Men på kongressen fanns det helt plötsligt en politisk majoritet för ett skifte, där medlemmarna ville ha en mer progressiv inriktning.

Den, menar byggnadsarbetaren Daniel Sjölin, har Jakob Wagner stått för:

– Han är varit väldigt drivande. Det kan ju vara sjukt obehagligt för vissa att rörelsen faktiskt börjar använda sin demokratiska makt, och inser sina klassintressen, säger Sjölin.

Efter kongressen 2022 och extrakongressen 2023, består den nya förbundsledningen ordföranden Kim Söderström, vice ordförande Lars Hildingsson, sekreteraren Jakob Wagner och Emil Persson som avtalssekreterare.

Och nu, inför kongressen 2026, ska Wagner bort. Med alla till buds stående medel. Bakom kampanjen står, enligt Proletärens källor, Lars Hildingsson. Förbundets revisorer är en del av det ”gamla gänget” och Hildingsson har varit förbundskassör och har bra kontakt med revisorerna.

– Det som sker nu är det sista steget. De vet att kongressen är medlemmarnas arena, och får medlemmarna välja, då väljer de inte deras folk. Det är ingen slump att detta kommer ett halvår innan kongressen, efter att det här gänget förlorat alla val. Lars Hildingsson är den ende som är kvar i ledningen av det gamla gänget, säger Proletärens sagesman.

Ytterligare en Byggnadsmedlem konstaterar att ”det gamla gänget” bytt taktik:

– När man misslyckades med ett sätt att angripa Wagner, så väljer man ett annat. Detta är helt och håller en politisk strid. Kan man få bort Wagner nu, så är det säkert att han inte blir återvald på kongressen.