Politisk kampanj mot Byggnads förbundssekreterare

Den 8 december samlas Byggnadsförbundets fullmäktige för att ta ställning till förbundssekreteraren Jakob Wagners vara eller inte vara i förbundsledningen.

Wagner gjorde sig på kongressen 2022 till talesman för de som vill se mer medlemsdemokrati, bildning och studier, ett fokus på konflikten mellan arbete och kapital – och att Byggnads ska vara ett fackförbund ”för en socialistisk samhällsutveckling”.

På ytan handlar striden om attesteringen av några fakturor. I verkligheten är det en politisk kamp, där delar av en oenig förbundsledning bedriver smutskastningskampanjer och lutar sig mot hemliga rapporter för att få bort Wagner.

Wagner blev ny förbundssekreterare efter en extrakongress 2023. Detta sedan främst yngre krafter på kongressen året före agerat mot valberedningens förslag som var omval av den mångårige förbundssekreteraren Patrik Östberg.

Det hela slutade med en förtroendeomröstning där en vakant post ställdes mot Östberg. Och vann med 98 röster mot 50. En stor majoritet av förbundets delegater ville alltså hellre inte ha någon förbundssekreterare alls, än ha Östberg kvar i rollen. Den nu avsatte förbundssekreteraren lämnade kongressen omedelbart och vissa ombud beskrev det hela som en kupp.

På extrakongressen året därpå valdes studieombudsmannen Jakob Wagner till förbundssekreterare, trots att flera ur den gamla ledningen försökte få bort honom. Wagner vann omröstningen med 125 röster mot 26 för motkandidaten Roland Wiking, S-politiker i Sjöbo.

Men nu ska Wagner bort. Efter att en misslyckad kampanj mot att Wagner anlitat en facklig utbildare som tidigare på vaga grunder anklagats för att ha betett sig olämpligt på en kurs av förbundsledningen riktar man nu in sig på att Wagner själv attesterat fakturor från utbildaren. Proletären har tagit del av en intern utredning – som Wagner själv tagit initiativ till – som visserligen riktar ”viss kritik” mot utbildaren för att ha ”brustit i ansvar”, men som också konstaterar att vare sig kränkningar eller trakasserier ägt rum.

Bakom faktura-anklagelsen står förbundets revisorer, och bakom dem står, berättar flera källor för Proletären, förbundets vice ordförande Lars Hildingsson som inom kort går vidare till en karriär som välavlönat regionråd (S) i Blekinge.

Sedan förbundets kanslichef Roger Johansson kört över revisorernas kritik, och i en intervju i tidningen Byggnadsarbetaren förklarat att ”om en person beställer en produkt så är det inte lämpligt om samma person attesterar den fakturan men det är inget regelbrott enligt gällande attestregler. Att det går till så här är inte helt ovanligt”, har revisorerna bytt taktik. Den utredning de gjort är så hemlig att inte ens förbundets ordförande Kim Söderström fått se den.

Utredningen ska enligt uppgift framföras muntligt på fullmäktiges möte utan att de som ska besluta om Wagners öde, har fått se eller fått ta ställning till den i förväg. I ett mejl till de inblandade som Proletären tagit del av skriver Kim Söderström:

”Som ni vet har förbundsstyrelsen kallat till ett extra förbundsfullmäktige den 8 december 2025 där en oenig styrelse föreslår förbundssekreterarens entledigande. Bakgrunden är revisorernas rapport till styrelsen.

Jag har idag blivit meddelad av revisorerna att underlaget, dvs revisionsrapporten, inte kommer att lämnas ut vare sig till förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige. Istället kommer de ledamöter som röstade för ett entledigande att få föredra sitt ställningstagande.”

Proletären har sökt Lars Hildingsson via Byggnads pressjour, som låtit hälsa att Hildingsson ”inte är tillgänglig för intervju”. Roger Johansson, kanslichef, menar att Byggnads inte kan ”kommentera rykten eller hörsägen”, och att ”personer har olika uppfattning och åsikter om vad som skett”.