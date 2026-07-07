Nato köper övervakningsplan från Saab

Natos generalsekreterare Mark Rutte meddelade idag den 7 juli på Nato-toppmötet i Ankara att Nato avser att köpa tio flygplan med Saabs GlobalEye radarspanings- och ledningssystem. Den planerade affären kommer att kosta omkring 40 miljarder kronor. – Om Nato kontrakterar oss snabbt kommer vi att kunna påbörja leveransen av GlobalEye under 2030, säger Saabs vd…