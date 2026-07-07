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Krigsindustrin
Nato köper övervakningsplan från Saab
Statsminister Ulf Kristersson (M) säger att de nya GlobalEye-flygplanen i Natos tjänst delvis kommer att operera från Sverige.
Två flygplan med Saabs GlobalEye AEW&C-flygsystem för radarspaning och ledning. Fotograf: Saab
Publicerad 7 juli 2026 kl 15.15
Natos generalsekreterare Mark Rutte meddelade idag den 7 juli på Nato-toppmötet i Ankara att Nato avser att köpa tio flygplan med Saabs GlobalEye radarspanings- och ledningssystem. Den planerade affären kommer att kosta omkring 40 miljarder kronor. – Om Nato kontrakterar oss snabbt kommer vi att kunna påbörja leveransen av GlobalEye under 2030, säger Saabs vd…
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