Målet med Israels ”vapenvila” är fortsatt folkmord

Den rådande ”vapenvilan” med Hizbollah och Hamas är inget mer än en dimridå för Israels fortsatta koloniala expansion och etniska rensning av Palestina. Målet är permanent krigstillstånd. Den 23 november mördade Israel Hizbollahs militära ledare Hassan Ali Tabtabai i ett flyganfall mot al-Dahiya i södra Beirut. Enligt det libanesiska hälsoministeriet dödades fem personer i attacken…