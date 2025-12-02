Lås upp hela webbplatsen
Målet med Israels ”vapenvila” är fortsatt folkmord
Bombräder, markoperationer, summariska avrättningar, lönnmord och rekordhöga nivåer av bosättarvåld: Israels terror känner inga gränser. Den senaste veckan har folkmordsstaten attackerat Gaza, Västbanken, Libanon och Syrien.
Israeliska soldater summariskt avrättar två palestiner i kallt blod i Jenin. Ingen av de bredvidstående soldaterna reagerade när skotten avfyrades. Fotograf: Skärmdump/X
Publicerad 2 december 2025 kl 17.07
Den rådande ”vapenvilan” med Hizbollah och Hamas är inget mer än en dimridå för Israels fortsatta koloniala expansion och etniska rensning av Palestina. Målet är permanent krigstillstånd. Den 23 november mördade Israel Hizbollahs militära ledare Hassan Ali Tabtabai i ett flyganfall mot al-Dahiya i södra Beirut. Enligt det libanesiska hälsoministeriet dödades fem personer i attacken…
