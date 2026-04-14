Lista: Här är de statliga chefernas miljonlöner

Svenska löntagare har efter flera år av inflationstapp till sist börjat se sina reallönerna vända uppåt. Men efter fem magra år spås lönerna inte vara ikapp förrän mot slutet av 2020-talet.

Samtidigt, i ett helt annat samhällsskikt, ser verkligheten helt annorlunda ut. Där har inflationskriser och stigande bensinpriser knappt märkts av.

Här är några av toppcheferna i statliga bolag som tjänar miljonbelopp varje månad:

1. Anna Borg, Vattenfall: 1,6 miljoner kronor

Vd:n Anna Borg toppar listan över högst betalda statliga chefer med omkring 1,6 miljoner kronor i månaden. Det innebär en årsinkomst på runt 19 miljoner kronor, samt en löneökning med cirka 65.000 kronor i månaden.

Samtidigt har energipriserna rusat de senaste åren och pressat hushållens ekonomi. För en vanlig elkund har räkningarna blivit en återkommande stress – men i toppen av samma bolag motsvarar en månadslön vad många tjänar på flera år.

2. Patrik Hofbauer, Telia: 1,3 miljoner kronor

Vd:n för telekombolaget Telia, där staten är största ägare, betalar sin vd Patrik Hofbauer över 1,3 miljoner i månaden.

Bolaget har under senare år bantat sin personal och sålt av olika verksamheter. Samtidigt fortsätter utdelningarna till aktieägarna – och toppchefernas löner ligger kvar på nivåer som motsvarar över 30 genomsnittliga arbetarlöner varje månad.

3. Annemarie Gardshol, Postnord: 991.000 kronor

Postnords vd, Annemarie Gardshol, har en månadslön som ligger strax under miljonstrecket, mer exakt 991.000 kronor i månaden.

Denna lön betalas ut samtidigt som bolaget länge valt att skära ned i personalstyrkan och genomföra omfattande omstruktureringar.

4. Monica Lingegård, SJ: 572.000 kronor

Statliga SJ:s vd Monica Lingegård fick lämna sin post i början av 2026. Då hade hon en månadslön på 572.000 kronor.

Det kostade skattebetalarna drygt 8,6 miljoner kronor att göra sig av med hennes tjänster. Denna summa inkluderar avgångsvederlag, uppsägningskostnad och sociala avgifter.

En tågvärd på SJ, med en lön på cirka 30.000 kronor, skulle behöva jobba i minst 24 år för att tjäna ihop till Lingegårds avgångsvederlag.

5. Jonas Abrahamsson, Swedavia: 519.000 kronor

Jonas Abrahamsson, vd på flygplatsbolaget Swedavia, kommer under året att ersätta SJ:s vd. Under tiden kommer han däremot inte gå lottlös då han i dagsläget tjänar 519.000 kronor i månaden.

Det är ännu inte klart vad hans nya lön på SJ kommer att bli.

6. Joachim Hallengren, Svevia: 479.000 kronor

Det statliga bolaget Svevia som sköter vägar och infrastruktur betalar sin vd Joachim Hallengren 479.000 kronor i månaden. Löneökningen detta år motsvarade cirka 4,5 procent, en bra bit över det så kallade ”märket” på 3,0 procent, riktlinjen som bildar norm för övriga arbetsmarknaden.

7. Henrik Dahlin, Green Cargo: 396.000 kronor

Godsbolaget Green Cargo kämpar just nu med sin lönsamhet på marknaden. Bara i januari valde bolaget att göra sig av med 115 tjänster i Stockholm, Hallsberg, Borlänge och Malmö.

Vd:n för bolaget, Henrik Dahlin, tjänar dock lika mycket i månaden som en anställd gör per år. Förra året höjdes hans lön till 396.000 kronor i månaden.

8. Stefan Gustavsson, Infranord: 318.000 kronor

Bolaget som sköter järnvägsunderhållet i Sverige valde förra året att ge sin vd den mest blygsamma löneökningen på denna lista – 0,7 procent. Därmed tjänar Stefan Gustavsson just nu ”bara” 318.000 kronor i månaden.

Listan över de statliga bolagschefernas löner är framtagen av Seko-tidningen.