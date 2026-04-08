LO backar från lönekrav – låter krisen betalas av arbetarna

LO meddelar att man inte tänker kräva högre löner för Sveriges arbetare – även om priserna skenar som en konsekvens av Donald Trumps krig mot Iran. I stället hoppas landsorganisationen att beskedet ska få Riksbanken att avstå från räntehöjningar.

Men beskedet väcker frågor. Sveriges löntagare redan tappat i köpkraft på grund av de tidigare inflationschockerna. LO:s linje riskerar alltså att cementera reallönesänkningar i många år framöver.

Att avstå lönekrav i ett läge där mat, hyror och räntor ökar kraftigt innebär i praktiken att kostnaden för krisen vältras över på arbetarna.

LO:s resonemang bygger på att undvika en pris-lönespiral, som man samtidigt menar knappt existerar i Sverige. Resultatet riskerar att bli en lönepolitik där återhållsamheten är konstant – och där kompensationen uteblir helt.