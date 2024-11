Israeliska huliganer startar bråk och hyllar folkmord – får stryk och flygs hem av Netanyahu

Den israeliska regeringen fördömde på fredagen attackerna mot israeliska fotbollsfans i Amsterdam på torsdagskvällen. Det efter matchen mellan hemmalaget Ajax och Maccabi Tel Aviv. Premiärminister Benjamin Netanyahu skickade på fredagen två israeliska plan till Amsterdam för att hämta hem de israeliska fansen.

Flera tidningar, däribland Aftonbladet och Expressen, återger den officiella bilden av händelserna som ”oacceptabla antisemitiska upplopp mot israeliska fotbollsfans”.

Men enligt flera källor var protesterna mot de israeliska fansen rent politiska: sajten dutchnews.nl rapporterar om att det i själva verket var de israeliska supportrarna som drog igång bråken.

Redan på onsdagskvällen hade israeliska fans provocerat genom att riva ner palestinska flaggor. Flera tillresta israeler fastnade också på olika videoklipp; ett där en Maccabi-supporter river ner en palestinsk flagga och ett annat där en stor grupp Maccabi-fans oprovocerat skriker ”Palestina, dra åt helvete” i Amsterdams centrum.

Och i ett videoklipp sjunger Maccabi-huliganer om seger för IDF (Israels armé) och att araberna kan dra åt helvete. Ett klipp visar hur Maccabi-fans hyllar folkmordet i Gaza i en sång som innehöll de osmakliga textraderna ”there are no schools in Gaza, because there are no children left” (Det finns inga skolor i Gaza, för det finns inga barn kvar).

De israeliska supportrarna gjorde sig inte heller populära under matchen, där de bland annat vägrade vara tysta under den tysta minuten för översvämningsoffren i Spanien. Många högerextrema israeler ser Spanien som fientliga efter att landet avbrutit all vapenförsäljning till Israel på grund av folkmordet i Gaza.

På plattformen X skriver signaturen Unifluencer att ”det finns gott om bevis som visar att israeler, inklusive fotbollsfans, i internationella medier kan dra nytta av vad som kanske kan kallas en skyddsmur för alla sina missgärningar, oavsett om de är i Jabaliyahs flyktingläger eller i Amsterdams förorter”.