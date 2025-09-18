Lås upp hela webbplatsen
Israeliskt cykellag fortsätter – nu under falsk flagg

Efter omfattande protester i Frankrike och Spanien, mötte det israeliska cykellaget Israel-Premier Tech, nu under falsk flagg, protester också i Kanada.
Israel Premier-Techs medverkan i tävlingar har protesterats i flera länder. Fotograf: Facebook/Alexi Dimond
Publicerad 18 september 2025 kl 16.00
Det israeliska cykellaget Israel Premier-Tech tvingades ta bort ordet ”Israel” från sina tröjor, när laget skulle tävla i Grand Prix Cycliste de Québec 2025 i de fransk-kanadensiska städerna Quebec City och Montreal. Istället tävlade laget i tröjor märkta med förkortningen IPT. Det hjälpte inte. Laget mötte nya protester. I Kanada uppmanade Palestinaaktivisterna folket i Quebec…

