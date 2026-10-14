Målvaktstjärnans kritik mot Israelmatch i Borås

FOTBOLL Det svenska U16-landslaget på flicksidan ska spela EM-kval mot Israel på Borås Arena. Matchen är planerad till den 27 oktober. ”Jag har inget agg emot 17-åriga tjejer från Israel men just nu representerar de en stat som begår folkmord”, konstaterar förra svenska landslagsmålvakten Hedvig Lindahl på sociala medier. Det är ingen hemlighet att Israel…