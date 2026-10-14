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Fotboll
Målvaktstjärnans kritik mot Israelmatch i Borås
”Jag har inget agg emot 17-åriga tjejer från Israel men just nu representerar de en stat som begår folkmord”
Hedvig Lindahl lade nyligen upp sin gamla matchtröja för auktion till förmån för Gaza.
Publicerad 14 oktober 2026 kl 09.43
FOTBOLL Det svenska U16-landslaget på flicksidan ska spela EM-kval mot Israel på Borås Arena. Matchen är planerad till den 27 oktober. ”Jag har inget agg emot 17-åriga tjejer från Israel men just nu representerar de en stat som begår folkmord”, konstaterar förra svenska landslagsmålvakten Hedvig Lindahl på sociala medier. Det är ingen hemlighet att Israel…
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