Kommentar: Med svälten som vapen Enligt SVT:s nyhetssändningar är det ”kriget mellan Israel och Hamas” som gör att det inte kommer in hjälpsändningar till Gaza landvägen. Men det är inte ”kriget” som svälter ihjäl Gazas barn, det är terrorstaten Israels folkmordspolitik.

Rapporterna om effekterna av Israels svälttaktik gentemot Gaza har duggat tätt de senaste dagarna. FN slår fast att ren svält kommer drabba Gaza ”när som helst mellan mitten av mars och maj månad”, och hjälporganisationen Oxfam säger tydligt vad det beror på i sin senaste rapport.

Israel hindrar aktivt humanitärt stöd från att nå in i Gaza, vilket Oxfam konstaterar är ett brott mot den internationella domstolen ICJ:s viktigaste uppmaning till Israel, att öka det humanitära stödet för att förhindra folkmord.

I måndags vägrades också Philippe Lazzarini, chef för FN-organet Unrwa – som Sveriges regering stoppade stödet till innan det nyligen återupptogs – inresa till Gaza av ockupationsmakten. ”Samma dag som ny data visar på svält i Gaza har israeliska myndigheter nekat mitt inträde till Gaza”, skriver Lazzarini på X.

Israel svälter ut Gaza samtidigt som dess uppbackare USA släpper nödhjälp från luften, och under två månader ska bygga en hamn för att kunna skicka in hjälp sjövägen istället. En desperat taktik de närmast verkar hämtat från Ship to Gaza – men till skillnad från de Palestinaaktivister som hatas av Israel, och har bordats och fått besättningsmedlemmar mördade av dess militär, borde USA knappast behöva ta till så krångliga metoder.

I en artikel i nättidningen Electronic Intifada skriver den palestinsk-amerikanska författaren Susan Abulhawa att allt USA behöver göra är att köra sina lastbilar med hjälp genom Rafah-övergången, mellan Egypten och Gaza.

”Det är faktiskt så enkelt. Andra lastbilar med nödhjälp kommer inte in för att Israel bombar dem. Ska vi tro att USA är så rädda att deras egna bilar skulle gå samma öde till mötes?”

I artikeln, som är en lång uppmaning inför höstens presidentval i USA att inte rösta på folkmordsmedlöparen Joe Biden, ”även om det innebär kortsiktig smärta de närmaste fyra åren”, pekar Abulhawa ut Washingtons hyckleri.

”De har inte sagt vad Gazas redan svältande befolkning förväntas göra under de två månaderna. De har inte heller svarat på den uppenbara frågan: Varför inte sända hjälp genom de existerande landkorridorerna?”

Den senare frågan läste Rapports ankare Fredrik Skillemar upp ett riktigt goddag yxskaft-svar på i lördagens sändning i SVT. Det visar sig att det är ”eftersom kriget mellan Israel och Hamas lett till att landtransporterna till stora delar stoppats”.

Det är också ett sätt att beskriva Israels pågående folkmord och belägring. Eller att dölja det snarare.

Det är Israels militär som ska ta emot hjälpsändningarna som kommer sjövägen, och enligt Jerusalem Post var det från början en idé från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som han sålt till Biden.

Israel vill som bekant krossa Hamas, och absolut inte låta dem distribuera några hjälpsändningar, med hänvisning till att motståndsorganisationen är ”terrorister” i terrorstatens ögon. Men andra, verkliga terrorister har Israel inget emot att samarbeta med.

Bland annat Dagens Nyheter har skrivit om att Hamas i dagarna ska ha dödat en ledare för Doghmushklanen i norra Gaza. Hamas anklagar Doghmushklanen för att ha stulit nödhjälp och för samröre med Israel, efter att Israel kontaktat dem för att sondera terrängen för att någon annan än Hamas ska kunna ta emot hjälpsändningar när ”kriget” väl är över.

Israelisk media har också skrivit om att det är en plan från IDF och den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet att ta kontakt med olika klaner i Gaza, för att låta dem tillfälligt styra sina respektive delar av Gazaremsan efter kriget.

Till saken hör att Doghmushklanen har kopplingar till verkliga IS-liknande terrorgrupper, inklusive al-Qaida, vilket DN själva skriver.

DN:s rubrik är ”Hamas och terrorklan strider mot varandra i Gaza” – vilket måste vara förvirrande för tidningens trogna läsare som i månader fått läsa om ”terrorgruppen Hamas”.

Om än bara för ett ögonblick blir det tydligt också i DN att det inte är Hamas som är terroristerna i det här mörka dramat, även om den terroranfrätta Doghmushklanen inte heller spelar en huvudroll.

De verkliga terroristerna sitter i Jerusalem, Washington och Bryssel. Och låtsas oroa sig för hungersnöden i Gaza medan terrorstaten Israel orkestrerar folkmord medelst svält.