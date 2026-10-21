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Ishockey
Orättvist flaggförbud drabbar supportrar
AIK Hockey har tvingats betala 125 000 kronor i böter för brott mot det så kallade flaggförbudet. En kollektiv bestraffning utan förankring i svensk rättspraxis.
Fotograf: AIK Hockey
Publicerad 21 oktober 2026 kl 09.53
AIK Hockey, topplag i Hockeyallsvenskan, tar kraftigt avstånd från det förbud mot supporterflaggor som Svenska Ishockeyförbundet (Sif) beslutat om. Förbudet har kommit till för att hindra supportrar att tända bengaler i skydd av stora supporterflaggor. – Vi vänder oss mot kollektiva bestraffningar, säger klubben i ett uttalande. AIK anser att flaggförbudet i klubbens fem första…
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