Orättvist flaggförbud drabbar supportrar

AIK Hockey, topplag i Hockeyallsvenskan, tar kraftigt avstånd från det förbud mot supporterflaggor som Svenska Ishockeyförbundet (Sif) beslutat om. Förbudet har kommit till för att hindra supportrar att tända bengaler i skydd av stora supporterflaggor. – Vi vänder oss mot kollektiva bestraffningar, säger klubben i ett uttalande. AIK anser att flaggförbudet i klubbens fem första…