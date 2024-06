Sport: Palestina vidare till VM-kvalrunda 2

Palestina spelade 0-0 mot Libanon i lagets femte match i VM-kvalet till VM 2026. Det räckte: med en match kvar att spela (mot Australien) i kvalet är palestinerna med åtta poäng efter fem matcher fem poäng före Libanon, och därmed klara för avancemang till nästa kvalnivå.

– Vi är tacksamma för att vi nått nästa steg i kvalet och att vi med det här har också kvalat in till Asiatiska Cupen, sade backen Mus’ab Al Battat, 30, till vardags i den jordanska Pro League-klubben Al-Faisaly SC.

– Det är viktiga milstolpar för den palestinska fotbollen, särkilt med tanke på hur läget ser ut just nu. Även om vår insats i matchen inte var den bästa så handlade allt om resultatet: det räckte för oss att spela oavgjort och det gjorde vi.

Den palestinske tränaren Makram Daboub använde sig av båda de Sverigefostrade spelare som nyligen lämnat den svenska landslagsorganisationen för att spela för Palestina: den 22-årige U21-landslagsmannen Omar Faraj, skolad i Solnaklubben Vasalund och i AIK i allsvenskan, och Malmö FF:s mittfältare Moustafa Zeidan, 25, som gjort två A-landskamper och 20 U17 och U19-landskamper för Sverige.

– Jag är palestinier i blodet, sade Zeidan nyligen. Man vill göra någonting, hjälpa till på något sätt. Att representera landslaget är en möjlighet.

Zeidan och Faraj började på bänken, men båda byttes in under matchen. De två svenskarna är inte de enda spelarna i Palestina som bytt landslag: mittfältaren Ataa Jaber, 29, är en före detta israelisk J-landslagsman som under tio år spelade för israeliska klubbar men som sedan 2022 spelar för Neftchi Baku i den azerbajdzjanska ligan.

Palestina har vunnit två av kvalmatcherna i den asiatiska kvalturneringen (båda mot Bangladesh), spelat två oavgjorda (båda mot Libanon) och förlorat en (mot Australien). Lagets bästa målskytt har varit Oday Dabbagh, 25, från belgiska ligaklubben Charleroi.

Laget har spelat sina hemmamatcher i Doha efter den israeliska arméns brutala framfart som totalt förstört den idrottsliga infrastrukturen i Gaza. Proletären har tidigare kunnat berätta att minst 265 palestinska idrottare har dödats i Gaza och på Västbanken, och att fem större stadionanläggningar för lokala ligamatcher har jämnats med marken, liksom fyra idrottshallar som är hemvist för ett 40-tal klubbar. Dessutom dussintals privata anläggningar som varit samlingsplats för idrottande palestinska ungdomar.

– Offren är spelare, ledare och teknisk personal. Många idrottare ligger också begravda under rasmassorna. Vi vet inte hur många, sade det palestinska fotbollsförbundets (PFA) ordförande Jibril Rajoub.

Framgången i VM-kvalet är en liten tröst och revansch.

– Vi har gjort många palestinier glada och stolta och vi hoppas kunna fortsätta med det; alla spelare är fast beslutna att fortsätta att göra det så bra vi kan, sade Mus’ab Al Battat.

Så tar Palestina en plats i VM

18 lag från den asiatiska kvalgruppen går vidare till nästa kvalnivå. Inför den sista spelomgången (under tisdagen, efter denna tidnings pressläggning) är 13 länder klara för nästa kvalserie: Palestina, Qatar, Japan, Sydkorea, Oman, Iran, Uzbekistan, Irak, Saudiarabien, Jordanien, UAE, Bahrain och Australien.

Lagen delas nu in i tre grupper med sex lag i varje. De två topplagen i varje grupp är klara för VM. Trean och fyran i varje kvalgrupp spelar ett nytt kval, uppdelade i två grupper med tre lag i varje. Ettan i varje grupp spelar VM.