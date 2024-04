Palestinaprotester sprider sig i USA: ”Det här är bara början”

Den senaste veckan har de propalestinska protesterna på universitetsområden i USA spridit sig som en löpeld över landet. Från att det startade på Columbia University i New York den 17 april har manifestationer och protester vuxit fram på ett 50-tal universitet.

Samtidigt har repressionen mot demonstranterna ökat. Olika universitet har valt olika sätt att bemöta de växande protesterna, och sammanlagt har närmare tusen studenter arresterats vid olika lärosäten.

En av dem är Mira Altobell-Resendez, som förra veckan handbojades och kördes i polisbil från campusområdet på University of Minnesota (UMN) i Minneapolis. Men en dag i arresten kommer inte stoppa henne och kamraterna från att fortsätta protestera.

– Absolut inte. Vi är vid väldigt gott mod och tänker vara kvar tills våra krav är uppfyllda, säger Mira Altobell-Resendez till Proletären.

Det var på tisdagen som Mira Altobell-Resendez greps, tillsammans med sju nuvarande och två före detta studenter på universitetet. Tidigt på morgonen hade de gjort i ordning ett protestområde med tält och banderoller med sina krav, och snart nog dök polisen upp.

– Bara två timmar efter att vi rest tälten kom sex-sju polisbilar från universitetets eget polisdistrikt. Många fler än vad som var nödvändigt, för att ta hand om de bara 30-40 personer vi var på platsen då.

Demonstranterna fick en halvtimme på sig att utrymma området. Arrangörsorganisationen UMN Divest Coalition hade i förväg gjort upp vilka som kunde låta sig gripas och skickade iväg de andra.

– Vi som var villiga att bli arresterade för sakens skull satt i armkrok i en ring på gräset och skanderade slagord medan poliserna slet bort oss en och en.

Hur låter de ramsorna?

– Bland annat From the river to the sea... En paroll som vi älskar och vet inte är antisemitisk, det är ett slagord för att Palestina ska bli fritt från ockupationen som pågått sedan 1948.

Andra handlar om de krav som UMN Divest Coalition ställer. Att universitet ska bryta alla finansiella band med Israel, bland annat genom att avsluta utbytesprogram och studieresor till Israel.

– För det är stödet från USA som håller Israel på fötter. Om vi alla kan få våra universitet att stoppa sitt finansiella stöd och sina program och utbyten skulle det vara ett stort slag mot Israel.

Efter åtta timmar i arresten – medan en stödmanifestation pågick utanför polisstationen – släpptes demonstranterna. Väl tillbaka på universitetet möttes de av en mycket större manifestation, med 1.500 deltagare.

Samma dag fick de gripna veta att de var portade från universitetsområdet och sina studier framöver. Ett beslut som hävts sedan dess, för alla utom de två före detta studenterna. Och protesterna fortsätter.

– Varje dag har vi manifestationer tills vi får en utrymningsorder för platsen. Då går vi till ett nytt ställe, så de får ge oss en ny order... Och det här är bara början.

Mira Altobell-Resendez, som till vardags jobbar som administratör på universitetet, och också är organiserad i det kommunistiska Freedom Road Socialist Organization, berättar att studenterna använder helgen till att träna civil olydnad, då de förväntar sig en upptrappning framöver.

Samtidigt vill de att studierna ska kunna fortgå som vanligt.

– Vi har mer eller mindre tagit över studentkåren. Nu pluggar folk inför sina sluttentor, och vi vill att studenterna både ska kunna vara delaktiga i protesterna och klara av sina studier.

Det är Israels pågående folkmord i Gaza som utlöst protesterna på universiteten. Mira Altobell-Resendez ser den växande solidaritetsrörelsen och medvetenheten som ett ljus i mörkret.

– Det här är en av de värsta eskaleringarna av ockupationen av Palestina. Men det är också en som verkar ha fått resten av världen att få upp ögonen för och lära sig om ockupationen. För det här började inte den 7 oktober. Palestinier behandlas som om de inte var människor av den sionistiska israeliska staten och dess uppbackare.

– USA har Israel som en proxy i Mellanöstern för att kontrollera resurserna i regionen. Vi som studenter är antiimperialister, antikrig och vi vill se det palestinska folket segra. Vi vill se Israel falla, och det är så här vi gör vår del.

Vad tänker du om att protesterna spridit sig så fort mellan universiteten?

– Det visar på den makt som studentrörelsen har, framför allt när det handlar om krig. Liknande saker hände under Vietnamkriget och kriget i Irak. Rörelsen spred sig, folk var mobiliserade och lärde av och inspirerades av varandra över delstatsgränserna.

Inte minst jämförelsen med protesterna mot USA:s krig i Vietnam är vanlig nu. Hur ser du på jämförelserna med 1968 och den antikrigsrörelsen?

– Det är fantastiskt. Jag tycker att vi ska ta lärdomarna från historien och applicera dem på vad vi gör nu. Vi bör vara stolta över att vi själva gör historia just nu. Inte för att vi själva ska hyllas för det vi gör, men vi vet att det här är en vändpunkt på global nivå.