Personal på privat äldreboende slår larm: ”Som ett fängelse”

På det privata äldreboendet Enebacken i Österåkers kommun har personalen fått nog av nedskärningar och ett förnedrande bemötande från ledningen. Detta framkommer i ett 11-sidigt dokument med vittnesmål från personal på boendet som skickats till Proletären.

”Vi vet inte längre vad vi ska göra för att bli hörda. Detta är ett rop på hjälp. Vi kan i dagsläget ej stå för den vård som utförs på Enebacken och vi är djupt oroade över framtiden”, skriver personalen i ett separat mejl.

Det var i maj 2024 som det danska företaget Forenede Care tog över driften av äldreboendet Enebacken. Sedan dess har både situationen för personal och boende förvärrats.

”Det nya företaget minskade bemanningen på avdelningen men ger inga rutiner hur man ska göra samma arbetsuppgifter med färre personal, och inga prioriteringslistor. Personal och särskilt vikarier hinner inte att göra allt och göra sina uppgifter på sin egen bedömning eller inte alls”, vittnar en undersköterska i dokumentet.

På grund av den slimmade bemanningen är arbetsbelastningen för personalen så överväldigande att boende som varit magsjuka inte kunnat duscha på upp till tre veckor.

”Många [av de boende] går och lägger sig vid 18.00 och får ligga i sängen ensamma till klockan 10.00 dagen efter, med endast en tillsyn på då och då och ibland knappt det, eftersom det är nedskärningar på natten och [sjuksköterskan] ska bemanna avdelningarna”, skriver en annan undersköterska.

Och personalens vittnesmål om cheferna på boendet kan inte beskrivas som något annat än despotiskt.

I dokumentet beskrivs hur chefen sitter i en nedsläckt bil klockan 21.00 på parkeringen och övervakar personalen när de stämplar in för sitt kvällspass. Andra gånger dyker chefen upp på boendet mitt i natten eller på helgen för att granska arbetet.

”Man känner sig som i ett fängelse”, vittnar en tredje undersköterska.

”Man blir behandlad med arrogans, aggressivitet och personalen känner stort obehag att ens ställa en enkel fråga till cheferna för man vet inte hur man blir bemött.”

Enligt personalen har nedskärningarna inte bara drabbat bemanningen på boendet utan också maten som köps in. Det finns inte längre pengar till att köpa cider, alkoholfri öl, mineralvatten eller chips. Och att det råder brist på mjölk, ost, yoghurt, bröd och smör.

En undersköterska gör en snabb beräkning av potatisen som köps in till varje våning. Enligt denna räcker ransonen bara till 80 gram per måltid och person. Livsmedelsverks rekommendationer är 500 gram frukt och grönt per dag för personer över 65 år.

I dokumentet menar personalen att besparingarna nu blivit så omfattande att Forenede Care inte längre köper in sugrör till personer med parkinsons som ofta har svårt att dricka ur pipmuggar eller vanliga glas.

Personalen kräver nu att schemat förbättras, att det införs bättre rutiner och full bemanning för att de äldre ska få den vård som de förtjänar.

När Proletären tar kontakt med Forenede Care är de medvetna om vittnesmålen. De hävdar dock att det inte finns några problem på äldreboendet, och att det inte finns några avvikelser registrerade för händelserna.

”Det jag kan säga som är att vi ger våra äldre gott om mat och att vi arbetar vidare med att landa i det nya avtal vi startade för tre månader sedan. Vidare övervakar vi naturligtvis inte våra medarbetare”, svarar Roy Sundvall, presskommunikatör på Forenede Care och fortsätter:

”Vi har varit tvungna att anpassa vår bemanning till det avtal som kommunen skrev med oss. Med andra ord så förhåller vi oss till de ramar som finns. Vi bestämmer inte villkoren. Vi har förståelse för att det såklart påverkar människor och arbetar med våra medarbetare för att hitta vägar framåt. I det arbetet har vi tät samverkan med kommun, fack och medarbetare.”