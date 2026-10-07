Satellitbilderna gör det svårt att förneka folkmordet

I slutet av september uppdaterade Google sina satellitbilder över Gaza. Flera medier, däribland Proletären, har publicerat jämförelser med bilder från före den 7 oktober 2023, från Rafah i söder till norra Gaza. När man tittar på bilderna är det svårt att ta in resultatet.



Kvarter efter kvarter är reducerade till grus, och det som återstår är de svaga konturerna av huvudgatorna. Det går nästan inte längre att skilja en del av Gaza från den andra. Jabalia, det största av Gazas åtta flyktingläger, ligger i ruiner med hela kvarter utplånade.

FN:s satellitcenter Unosat har konstaterat att antalet förstörda byggnader i Gaza ökat med nio procent sedan den så kallade vapenvilan trädde i kraft för snart ett år sedan. Förstörelsen pågår alltså samtidigt som Israel och dess megafoner i väst beskriver den nuvarande situationen som ”fred”.



Sedan den 7 oktober 2023 har över 74.000 palestinier dödats. Hälsoministeriet i Gaza har namn och födelsedatum på drygt 72.000 av dem. Siffrorna på dödade palestinier är i underkant. Ingen vet hur många de döda egentligen är.



Med bevisen som finns kan ingen kan förneka att det är ett folkmord och en etnisk rensning av Gaza som genomförts metodiskt av Israel, med bomber levererade av väst.

Om tre veckor, den 27 oktober, går Israel till val. Netanyahu kan förlora. Hans koalition ligger illa till i mätningarna, och de israeliska medierna talar om ett maktskifte. Men den som hoppas att det skulle betyda något för palestinierna bör tänka om. De namn som nämns som utmanare är motståndare till varje förslag på en palestinsk stat.

Israel försöker också helt avskaffa sina palestinska medborgares representation i Israels parlament Knesset. Då ska man komma ihåg att en femtedel av Israels medborgare är palestinier.



Den 23 september röstade den centrala valkommittén för att diskvalificera de båda vallistorna Ra’am och Joint List, som består av palestinska partier i Israel. Begäran kom från Benjamin Netanyahus Likud och från säkerhetsminister Ben-Gvirs parti Otzma Yehudit. Men valkommittén är ett politiskt organ i Israel med företrädare för alla Knessets partier.

Västmedierna har i tre år behandlat den 7 oktober 2023 som historiens början. Som om Gaza dessförinnan var en plats där palestinierna levde i frihet.

Gaza hade då varit belägrat i 16 år. Två miljoner människor instängda på en landremsa, med vatten, el, mat och rörelsefrihet under Israels kontroll. Ofta beskrivet som världens största utomhusfängelse.

Ett folk som lever under sådana omständigheter har rätt att göra motstånd. Det motståndet framträdde den 7 oktober.



Det är inte en kontroversiell ståndpunkt. Det är moraliskt rätt men också en folkrättslig princip, erkänd av FN, för folk som kämpar mot kolonialt förtryck. Den rätten upphör inte för att ockupationsmakten kallar motståndet terrorism, och den upphör inte för att västvärldens regeringar backar upp Israel.

Under tre år har solidariteten med det palestinska folket vuxit. Ute i världen, i Europa och hemma i Sverige har den öppnat ögonen för miljontals människor. Trots att mäktiga motståndare försöker göra allt för att förhindra, kriminalisera och förlöjliga solidariteten, så fortsätter den.