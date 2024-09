SJ lägger ner Uppsalapendeln – stor ilska bland resenärer

SJ lägger ned Uppsalapendeln, linjen mellan Stockholm och Uppsala. Från och med den 15 december försvinner de 18 avgångarna per dag. Runt 40.000 resenärer i veckan drabbas och SJ förlorar 50 miljoner kronor om året.

Enligt SJ:s affärschef Jan Kyrk kräver en trafikering av sträckan nya tåg, en investering som han menar inte lönar sig. Budgeten står fast och trafiken ska drivas på strikt kommersiella villkor.

Det regionägda Mälartåg har konkurrerat ut SJ med subventionerade biljettpriser. Ännu ett exempel på avregleringens och marknadsanpassningens kaos.

Nyheten har väckt stor ilska bland Uppsalabor, pendlare likväl som politiker och näringsliv, och flera namninsamlingar är på gång. I Radio Upplands öppna chatt om nedläggningen märks ilskan bland lyssnarna: ”Fullständigt vansinne”, ”Det kommer att innebära ökad biltrafik och det försämrar miljön”, ”Gör om och gör rätt.”

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) kallade SJ:s beslut ”fegt” och ställer sitt hopp till Mälartåg. Svenskt Näringslivs regionchef ser nedläggningen som ett allvarligt kommunikationsavbräck som drabbar kommunen med krympande arbetsmarknad, sämre kompetensförsörjning och kundkontakter.

På ledarplats i liberala Upsala Nya Tidning kallas beslutet en skandal som hotar Uppsalas utvecklingsmöjligheter. Ledarskribenten Johan Rudström kräver att tågen måste få gå, samtidigt som han vidhåller konkurrensens välsignelser.

Dan Kotka, pensionerad tågmästare och tidigare SJ-anställd i nästan 40 år, menar att såväl socialdemokraters som liberalers upprördhet är hyckleri.

– När jag hörde Erik Pelling orda om SJ:s feghet blev jag arg. Han och socialdemokratin har ju med hull och hår anammat marknadstänket med upphandlingskaruseller som slutar i lägsta bud.

– Det är just avregleringen som är huvudorsak till eländet i tågtrafiken. Med bolagiseringen styckas verksamheten upp, var och en med uppgiften att göra maximal profit på sin bit. Man jagar kostnader och driftarbetet förslummas. Det övergripande ansvaret lämnas därhän. Den enda vettiga är att återreglera järnvägen.

Han beskriver hur SJ hade nästan hela den spårbundna infrastrukturen när han började på järnvägen. Det var mer personal och arbetsuppgifterna varierade. Sverige var sedan ett av de första länderna som påbörjade en avreglering i Europa.

– Affärstänket trycktes i ansiktet på oss som jobbande på tågen. Bland annat tvingades vi tågmästare syssla med restaurangarbete, vilket inte ingått i yrket tidigare och tiden för kontakter med och omsorgen om de resande minskade.

Alternativet till SJ, Mälartåg, har alltsedan bolaget börjat köra sträckan haft stora problem med förseningar, personalbrist och fordonsfel. Regionen har sagt upp avtalet med MTR i förväg och tågen körs nu med hjälp ett så kallat nödavtal av Transdev. Dock ansvarar MTR Tech för fordonsunderhållet.

Transdev är ett multinationellt företag med 100.000 anställda och bas i Paris. Företaget tillhör världens största i branschen.

Dess svenska dotterbolag går med förlust. Aktieutdelningen från en bolagsförsäljning som dotterbolaget Snälltåget gjorde håller räntabiliteten på plus. Med nödavtalet kan Transdev via skattepengar bättra sina siffror, då dylika avtal per kutym går på löpande räkning.

Hittills ser det inte ut som att SJ:s avveckling av Uppsalapendeln kommer att innebära uppsägning av personal. Leif Jansson, före detta fackligt ombud på Seko i Stockholm, säger till Proletären att enligt de uppgifter han fått kommer bara tjänstgöringsschemat att ändras. Hur det drabbar personalen vågar han inte svara på ännu.

– Men personligen tror jag det medför försämringar. Pendeln var en bra komponent att balansera arbetstiden med.

Hans Johansson

K Uppsala