Sopdrottning får trashigt pris

Skärmdump: Youtube / Think Pink

Johnny Bode-sällskapets pris för 2025 går till Think Pink-grundaren Bella Nilsson, eller Farida Vancour som hon numera heter. Den före detta strippan, som kallade sig själv The Queen of Trash när hon lurade kommuner att lagra sopor som hennes bolag sedan struntade fullständigt i, får priset för att ”hennes karriär på ett sant Bodemässigt sätt rymmer såväl erotik och extravagans som fantasifulla affärsmetoder, parade med en benhård principfasthet i att inte erkänna några egna tillkortakommanden”.

Prissumman är 85.097 kronor, pengar som sällskapets medlemmar redan festat upp. Bella Nilsson får en kopia på krognotan, ett diplom samt ett par vita handskar med Johnny Bode-sällskapets logotyp på. En attiralj som bara de som hört och berörts av Johnny Bodes klassiska LP Bordellmammas Visor, förstår.

Johnny Bode-priset har delats ut sedan 2013 och går till ”en artist, annan kändis eller kulturinstitution som under det senaste året agerat i Johnny Bodes anda, på så vis att hon/han/den trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande sätt visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning”. Bland tidigare pristagare märks Mona Sahlin, Beredskapsmuséet och influencern Margaux Dietz.

Johnny Bode (1912-83) visste hur man ställde det till det. Han var kabarésångare, krog- och hotellgäst som sällan betalade för sig, svindlare, tjuv och nazist.

Under andra världskriget, då Bode en tid vistades på mentalsjukhus, blev han nazist och reste till Finland för att strida. Han blev snabbt hemskickad, och reste istället till Norge där han ställde upp för den tyska lydregeringen under landsförrädaren Vidkun Quisling. Flera comebackförsök misslyckades; han var omöjlig i Sverige. Det sista Bode gjorde var en serie porrplattor, däribland Bordellmammas visor 1968 och Styrman Janssons frestelser 1973.