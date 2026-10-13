Sossarna i Stockholm petar V – vill styra med KD

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ge ansvaret för sjukvårdspolitiken i Region Stockholm till Kristdemokraterna: partiet har erbjudits ordförandeposten i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt uppgifter sent på tisdagseftermiddagen har KD dock lämnat samtalen om posterna i regionen.

Senast KD hade ansvaret för sjukvården i Stockholm genomförde regionrådet Ella Bohlin en rad privatiseringar tillsammans med Irene Svenonius (M). En impopulär politik som 2022 gav S, MP och V chansen att komma tillbaka i Stockholmspolitiken.

Nu petas V av regionrådet Aida Hadžialić (S) som vill samarbeta med MP, KD och eventuellt också L.

– Vi kommer att få se fler privatiseringar och hårdare besparingar på personalen och på vården generellt; det är personal och patienter som kommer att få betala det högsta priset för det här, säger sjukvårdspolitikern Hannah Dahlbäck (V) till Proletären.

Sjukvården gjorde enorma överskott under Svenonius tid vid makten. Ändå sparades det kraftigt på vården, vilket ledde till flera uppmärksammade manifestationer med vårdpersonal i Stockholm. Samtidigt lade regionen ut miljarder på konsulter, och köpte in tjänster från bolag startade av partikamrater till Irene Svenonius.

Den politiska oppositionen kritiserade med rätta Irene Svenonius och hennes uppbackare bland annat i KD för att offra kärnverksamheten för att finansiera dyra externa upphandlingar.

– KD och L var ju med och skapade hela privatiseringskaoset. Enda skillnaden mot Irene Svenonius tid blir ju att nu är det Socialdemokraterna som styr. Det kommer att drabba patienter och vårdpersonal enormt, säger Hannah Dahlbäck.

Regionfullmäktige i Stockholm är landets näst största parlamentariska församling; riksdagen samlar 300 ledamöter och Region Stockholm 149. Precis som på riksnivå hävdar S att V gjort sig omöjligt med hårda krav på bland annat poster i regionstyret.

– Det stämmer inte, säger Hannah Dahlbäck. Vi har sagt att våra mandat behövs för att få en majoritet.

I Stockholm har MP tidigare visat att partiet kan regera med vem som helst. Som trafikborgarråd 2014-18 gick nuvarande språkröret Daniel Helldén med på alla borgerliga förslag i utbyte mot cykelbanor för en miljard kronor

Det är inte första gången S grovt sviker vallöften i Stockholm. Jens Sjöström, tungt S-namn i regionen 2022-26, kallade inför valet 2002 politiken att ta bort tågvärdarna på pendeltågen ett ”moderat haveri”. Han lovade att inte röra värdarna. När han själv fick makten gick han själv med liv och lust in för att avskaffa tågvärdarna.

Nu vill sossarna köra över väljarna en gång till.