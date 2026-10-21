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Fotboll
Sundhage donerar pris till hemklubbarna
Pia Sundhage skänker 50 000 kronor till klubbarna som fostrade henne som fotbollsspelare: Marbäcks IF och Ulricehamns IFK. ”Är tacksam att få ge tillbaka”, säger Pia.
2012-2017 var Sundhage huvudtränare för Sveriges damlandslag, som hon förde till EM-brons och OS-silver. Fotograf: Anders Henriksson
Publicerad 21 oktober 2026 kl 09.57
Pia Sundhage har tilldelats ”Lokets Pris”, instiftat i fjol och uppkallat efter tv-profilen Leif ”Loket” Olsson som avled förra året. ”Loket” Olsson var både folklig och folkkär, och priset i hans namn vill lyfta fram en person som ”verkar i en kontext som Leif 'Loket' Olsson hade uppskattat”: Pia får priset för sitt engagemang för…
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