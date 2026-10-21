Sundhage donerar pris till hemklubbarna

Pia Sundhage har tilldelats ”Lokets Pris”, instiftat i fjol och uppkallat efter tv-profilen Leif ”Loket” Olsson som avled förra året. ”Loket” Olsson var både folklig och folkkär, och priset i hans namn vill lyfta fram en person som ”verkar i en kontext som Leif 'Loket' Olsson hade uppskattat”: Pia får priset för sitt engagemang för…