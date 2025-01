Trots vapenvila – Israels armé fortsätter mörda

På måndagen kunde hundratusentals fördrivna palestinier äntligen börja återvända till sina hem i norra Gaza, i enlighet med vapenvilan mellan Israel och Hamas som trädde i kraft förra helgen. Eller vad som finns kvar av deras hem, efter att Israels bomber förvandlat stora delar av Gazaremsan till ett månlandskap, där de norra delarna är extra hårt drabbade. 92 procent av bostäderna i hela Gaza är förstörda eller skadade, enligt FN.

Israel fördröjde först öppnandet av Netzarimkorridoren som delar Gazaremsan, efter att Hamas släppt fyra tillfångatagna israeliska kvinnliga soldater i lördags istället för tre soldater och en civil som annonser. Nu kommer Hamas släppa kvinnan ifråga på lördag, tillsammans med den sista kvinnliga soldaten och en äldre man.

I gengäld har ockupationsmakten Israel hittills släppt sammanlagt 290 palestinska fångar – eller gisslan som det heter i västmedia om israelerna, men aldrig om palestinierna. Trots att av de första 90 som släpptes förra måndagen – nästan enbart kvinnor – var det bara åtta som arresterats före den 7 oktober 2023, och de flesta har aldrig ens formellt anklagats för något brott.

En av dem är Khalida Jarrar, parlamentsledamot för det marxistiska PFLP (Folkfronten för Palestinas befrielse), som suttit inspärrad i ett israeliskt fängelse i över ett år, varav de senaste sex månaderna i isoleringscell.

– Varför kallas inte hon för gisslan? frågade sig den israeliske journalisten Gideon Levy, alltmer utfrusen i den israeliska offentligheten, i en intervju med Sveriges Radios Cecilia Uddén i måndagens Studio Ett.

– Hon har suttit fängslad utan rättegång, hon kidnappades från sitt hem av soldater med våld. Hon har inte blivit åtalad för någonting. Vad annat kan hon kallas?

Levy har också i den israeliska tidningen Haaretz påpekat kontrasten mellan Jarrars slitna uppenbarelse förra helgen, där PFLP-kvinnan såg ut att ha åldrats decennier under fångenskapen, och de glada unga kvinnliga soldaterna som släpptes av Hamas i Gaza – och fick presentpåsar med sig hem till sina väntande familjer. Inte heller har hon fått en bråkdel av uppmärksamheten som de frisläppta israeliska soldaterna fått, konstaterar han.

Det var femte gången som den snart 62-åriga Khalida Jarrar fängslats av Israel. Fyra gånger har varit så kallad administrativt förvar, som Israel förlänger med sex månader i taget utan rättegång. Det enda hon är dömd för är ”medlemskap i en illegal organisation” – en befrielserörelse kriminaliserad av ockupationsmakten.

Efter att hon släpptes förra veckan har Khalida Jarrar sagt att förhållandena i de israeliska fängelserna är de värsta sedan den israeliska ockupationen av Västbanken 1967. Ansvariga är den nuvarande regeringen och ministern för inrikes säkerhet Itamar Ben-Gvir (som lämnade regeringen i protest mot att premiärminister Benjamin Netanyahu skrev under avtalet om vapenvila i Gaza), som behandlar fångarna som om de inte var mänskliga, säger hon till turkiska Anadolu Agency.

Hur den israeliska staten värderar palestinska liv syns också i proportionerna i fångutväxlingen. Hamas släpper sammanlagt 33 gisslan, varav åtta ska vara döda, mot att Israel går med på att släppa närmare 2.000 fängslade palestinier, av de fler än 10.000 som sitter i israeliska fängelser.

Det är inte heller bara palestinier som Israel fängslar och dödar efter behag. I söndags sköt israeliska soldater ihjäl 24 obeväpnade civila libaneser, som enligt avtalet om vapenvila i Libanon återvänder till sina byar i de södra delarna av landet.

Men trots att det USA-förhandlade avtalet, som undertecknades den 27 november, tydligt stipulerar att de israeliska ockupationsstyrkorna skulle dra sig tillbaka inom 60 dagar vägrar Israel göra det. På söndagen kom Vita huset med ett uttalande som säger att Israels deadline förlängs till den 18 februari. I uttalandet sägs också att förhandlingar ska inledas för att libanesiska fångar som Israel tagit sedan den 7 oktober 2023 ska återlämnas.

USA:s nya president skapade rubriker i lördags när han sade till reportrar på presidentplanet Air Force One att han vill ”städa ut Gaza” – ”clean out that whole thing” – genom att flytta de omkring två miljoner Gazabor som inte dödats i Israels folkmordskrig till Egypten och Jordanien. En storskalig och uppenbart folkrättsvidrig etnisk rensning, helt i linje med vad Netanyahus mest extrema ministrar länge öppet förespråkat.

Både Egyptens och Jordaniens regeringar gjorde på söndagen uttalanden som motsätter sig tvångsförflyttningen av palestinier från deras land. När Netanyahu ska besöka Donald Trump i Vita huset i februari lär liknande idéer diskuteras oavsett.

På västbanken fortsätter samtidigt Israels attacker mot flyktinglägret Jenin. I söndags sköt den israeliska armén IDF ihjäl en tvåårig flicka med ett skott i huvudet, när hennes mamma som också skadades ammade henne.

IDF, som Netanyahu bortom ironins gränser kallar för ”världens mest moraliska armé”, har sagt att de ska utreda händelsen.