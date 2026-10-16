Vet journalisterna i Stockholm inte var Järva ligger?

Var ligger Järva? Denna fråga kämpar journalisterna på de etablerade medierna uppenbarligen med.

Inte bara journalisterna i Stockholm verkar ha svårt med sin egen stads geografi. Även på polisens Nationella Operativa Avdelning (Noa) gnuggas geniknölarna för att reda ut frågan: Var ligger egentligen Järva?

Det har inte varit lätt för journalisterna som rapporterat om det påstådda valfusket i Borlänge och Järva. Först avslöjade de att en svensk-somalier blivit bjuden på pizza i Borlänge (och möjligen skjutsat någon till en vallokal).

Därefter lajvade Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad undersökande journalist genom att – vad det verkar som – helt enkelt ringa en moderatkompis som varit arbetsledare på en röstlokal i Järva. Moderatkompisen kunde såklart absolut bekräfta att det minsann fuskats jättemycket i Järva.

På onsdagen kom nyheten som Wennblad och resten av stockholmsjournalisterna väntat på: En person i Järva var delgiven misstanke om brott, gällande otillbörligt verkande vid röstning.

Äntligen! Nu skulle medierna få bevis för att det som de rapporterat om faktiskt också hade hänt!

Men återigen började det bli svårt för våra tappra journalister. Aftonbladet rapporterade först att nyheten gällde Borlänge. Yes! Nu äntligen skulle Mohamed Abdukardir Ali, som media spenderat veckor med att sprida obekräftade rykten om, sättas dit!

Bara det att Järva alltså inte ligger i Borlänge.

Uppgiften dementerades snart av Aftonbladet själva men medierna fortsatte att rapportera om en person var misstänkt i Järva i Stockholm. Valfusk i Järvaområdet skulle snart alltså bekräftas!

Problemet var bara att det misstänkta brottet inte alls ägt rum i stadsdelsområdet Järva i Stockholm, där det påstådda valfusket ska ha ägt rum.

Nu ska sägas att det är fler som verkar haft noll koll. Josefin Treijs på Noa lät meddela att det handlade om Järva i Stockholm. På Åklagarmyndigheten kunde de inte uppge om det faktiskt var i Stockholm eller möjligen i Solna kommun det misstänkta valfusket hade hänt.

Hör och häpna, men det finns nämligen ett Järva även i Solna kommun. Som alltså inte är samma sak som stadsdelsområdet Järva i Stockholm.

Det var Nyhetsbyrån Järva som fick hjälpa de stora redaktionerna att reda ut frågan genom att faktiskt läsa vad som stod i handlingarna: ”Förundersökning har inletts avseende otillbörligt verkande vid röstning i Solna kommun.”

Man hade kunnat skratta gott åt korkade journalister och poliser om det inte vore för att deras bedrägliga agerande lett till en rasistisk hetsjakt på svensk-somalier som påstås vara inblandade i valfusk och till att Tidöpolitiker använder medias desinformation för att hamra in påståendet att valet präglats av valfusk.

Totalförsvarets forskningsinstitut har redan låtit antyda att påståenden om valfusk kan vara rysk desinformation. Tillåt mig tvivla. Varför skulle Ryssland bemöda sig med att sprida desinformation i Sverige, när våra journalister gör det så bra själva?