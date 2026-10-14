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Yttrandefrihetsexpert sågar Tidöministrar
I en ny bok går Nils Funcke, expert på yttrandefrihet, till hårt angrepp mot bland annat moderate ministern Carl-Oskar Bohlin.
Nils Funcke och nya boken Yttrandefrihet – i krig och orostid (Timbro, 2026). Fotograf: Arild Vågen
Publicerad 14 oktober 2026 kl 09.21
Den kontroversielle och lättstötte ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) får hård kritik i Nils Funckes nya bok Yttrandefrihet – i krig och orostid, utgiven av näringslivets tankesmedja Tim-bro. I boken konstaterar Funcke att yttrandefriheten i Sverige har minskat de senaste 15 åren, bland annat som en följd av den så kallade utlandsspionerilagen. Funcke…
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