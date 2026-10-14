Yttrandefrihetsexpert sågar Tidöministrar

Den kontroversielle och lättstötte ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) får hård kritik i Nils Funckes nya bok Yttrandefrihet – i krig och orostid, utgiven av näringslivets tankesmedja Tim-bro. I boken konstaterar Funcke att yttrandefriheten i Sverige har minskat de senaste 15 åren, bland annat som en följd av den så kallade utlandsspionerilagen. Funcke…