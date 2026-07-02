Zelenskyj hyllade nazistiska krigsförbrytare – igen

I mitten av juni meddelade Polens regering att de återkallat Vita örnens orden, Polens främsta orden, som den tidigare givit Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Anledningen var att Zelenskyj valt att namnge en del av landets armé efter en nationalistisk organisation som under andra världskriget mördat cirka 100.000 polacker i sin strävan efter ett etniskt rensat…