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Zelenskyj hyllade nazistiska krigsförbrytare – igen
Polen drog nyligen tillbaka landets främsta orden, Vita örnens norden, som Ukrainas president fått efter att Ukraina döpt en del av landets armé efter en nazistisk krigsförbrytare som mördat polacker.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på ett möte som hölls i Kyiv i juni 2026 tillsammans med Nato. Fotograf: Press Service Of The President Of Ukraine
Publicerad 2 juli 2026 kl 10.19
I mitten av juni meddelade Polens regering att de återkallat Vita örnens orden, Polens främsta orden, som den tidigare givit Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Anledningen var att Zelenskyj valt att namnge en del av landets armé efter en nationalistisk organisation som under andra världskriget mördat cirka 100.000 polacker i sin strävan efter ett etniskt rensat…
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