130 svenska medborgare har tjänsgjort i IDF under folkmordet
Nya uppgifter visar att tiotusentals värnpliktiga soldater i den israeliska militären innehaft dubbla medborgarskap – majoriteten med pass från USA och Europa.
Tusentals medborgare i Europa och USA deltar i Israels ockupation och etniska rensning av Palestina. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 19 februari 2026 kl 15.23
Nyligen släppta dokument från den israeliska militären visar att över 50.000 soldater i IDF har förutom sitt israeliska pass även medborgarskap i andra länder, främst i USA och Europa. Av dessa uppges 130 personer ha svenskt medborgarskap. De nya uppgifterna väcker diskussioner om västvärldens delaktighet i koloniseringen av Palestina och folkmordet i Gaza, som nu…
