Abdullah Ibrahim (1934-2026): Musiklegendar och antiapartheid-legendar

Abdullah Ibrahim, en jazzlegendar och stor musikalisk förebild för mig är död. Han blev 91 år gammal.Abdullah föddes i Sydafrika i Kapprovinsen 1934 som Adolph Johannes Brand, men lämnade tidigt hemmet och flyttade utomlands på grund av den rådande apartheidpolitiken. Duke Ellington hörde honom i Europa och tog honom till USA där han verkade under…