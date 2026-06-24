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Abdullah Ibrahim (1934-2026): Musiklegendar och antiapartheid-legendar
Musikern Lisbeth Novotny minns en legendar som stärkt och tröstat henne, borrat sig in i hennes själ och hjärta och fått henne att verkligen tro på att en annan värld är möjlig.
Abdullah Ibrahim gick bort den 15 juni 2026, 91 år gammal. Fotograf: Tore Sætre
Publicerad 24 juni 2026 kl 09.55
Abdullah Ibrahim, en jazzlegendar och stor musikalisk förebild för mig är död. Han blev 91 år gammal.Abdullah föddes i Sydafrika i Kapprovinsen 1934 som Adolph Johannes Brand, men lämnade tidigt hemmet och flyttade utomlands på grund av den rådande apartheidpolitiken. Duke Ellington hörde honom i Europa och tog honom till USA där han verkade under…
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