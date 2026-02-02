Akademisk frihet eller akademiskt frikort?

I juni 2025 påbörjades ett nytt “Horizon-projekt” där bland andra Chalmers tekniska högskola och Hebrew University ingår. Folkmordet hade pågått i ett och ett halvt år när Chalmers, återigen, bestämde sig för att ingå ett nytt samarbete med ett israeliskt universitet.

Projektet behandlar utvecklingen av generativ artificiell intelligens, så kallad GenAI, där målet är att förbättra tekniken för bättre precision. GenAI används bland annat för att ta fram så kallade ”rekommendationer” som ska stödja soldater i strid genom att uppskatta sannolikheten för att en individ eller ett objekt utgör ett militärt mål.

Några av exemplen är systemet Lavender, som är inriktat på identifiering av enskilda personer, Habsora som fokuserar på infrastruktur och Where’s Daddy som går ännu längre genom att följa misstänkta individer till deras bostäder för att bomba personens hem. Oftast när den misstänkta är tillsammans med sin familj.

Problemet är att Israel, enligt ICJ, Amnesty, FN och andra organisationer, är en ockupationsmakt och har därmed inte rätt till “självförsvar” mot ett folk de ockuperar. Att förbättra deras militära kapacitet är därmed ett olagligt stöd till en ockupationsmakt, som dessutom enligt FN:s högsta utredningsorgan begår folkmord.

Detta agerande kan därför en dag komma att leda till en dom för medskyldighet. Det spelar ingen roll att samarbetet påstås syfta till att öka vapnets precision, när den militär som använder det inte bara hävdar att det inte finns några oskyldiga i Gaza, utan också konsekvent agerar utan hänsyn till civila liv.

Därutöver ligger inte bara det israeliska universitetet som ingår i samarbetet på ockuperad palestinsk mark utan har också stor närvaro av och samarbeten med israeliska vapenföretag såsom Elbit Systems men även krigsförbrytarna IDF och dess säkerhets- och underrättelsetjänster Shin Bet och Mossad.

I EU:s AI-förordning (AI Act, Recital 31) varnas det för AI-system för social poängsättning eftersom de riskerar att leda till diskriminering och oproportionerliga ingripanden. EU slår därför fast att sådana system, som kan ge orimligt allvarliga konsekvenser, bör förbjudas.

Denna typ av regleringar och krav är centrala inslag i utbildningen för oss Chalmers-studenter, men de efterlevs uppenbarligen inte av vårt eget universitet. Detta kan möjligen förklara varför Chalmers ännu inte har offentliggjort samarbetet, trots att mer än sex månader har passerat sedan det inleddes.

Våra universitetsledare och politiker använder akademisk frihet som svepskäl för att ingå oetiska samarbeten. Som den dåvarande utbildningsministern Johan Pehrson sa våren 2025: ”Vi menar att forskare ska få vara fria, nyfikna och lite jobbiga. Det är så vi får en forskning i världsklass som bygger ett Sverige som vi kan tro på.”

Med den logiken kan även rasbiologi rättfärdigas, eftersom även den forskningen byggde på att akademisk frihet överordnades människors rätt att skyddas från skadlig forskning och dess konsekvenser. Följderna blev bland annat slaveri, massdöd, tvångssteriliseringar och folkmord under hundratals år.

Ett annat exempel är Japan på 1930-talet, där extrema experiment genomfördes i syfte att utveckla kemiska vapen och biologiska stridsmedel. Dessa projekt drevs av den hemliga forsknings- och utvecklingsenheten Unit 731. I båda exempel sattes forskningens frihet före människors värde och deras rätt till ett värdigt liv.

Vår poäng är att detta är samma form av extremt skadliga akademiska frihet, som till vår förskräckelse, Chalmers aktivt valt att vara del av genom att gå med i ett projekt med aktörer kopplade till en stat som står anklagad för ett pågående folkmord.

Chalmers Social Justice