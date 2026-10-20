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Blockad mot svenska Elbit Systems

– Jag vägrar låta regeringen för landet jag lever i bidra ostört till ett folkmord genom handel med folkmordets främsta beväpnare, säger en av aktivisterna från nätverket Stäng ner Elbit, som har som mål att kasta ut vapenföretaget ur Sverige.
”Israel bombarderar – Sverige finansierar”, står det på en av banderollerna som hölls upp i samband med vägblockaden förra veckan. Fotograf: Martin Smedjeback
Publicerad 20 oktober 2026 kl 15.38

Aktivister från nätverket Stäng ner Elbit genomförde i fredags en blockad mot Elbit Systems huvudkontor i Kallebäck i Göteborg. Åtta personer blockerade de två gator som leder till kontoret.

”Företaget tar emot miljarder från den svenska staten medan dess moderbolag Elbit Systems utrustar Israels väpnade styrkor med vapen och krigsmaterial som används mot den palestinska befolkningen i Gazaremsan”, skriver gruppen i ett pressmeddelande.

– Elbits svenska vd, Tobias Wennberg, slingrar sig gärna med att de bara skulle vara ett litet helsvenskt teknikföretag men de är del av en stor aktör i den internationella krigsindustrin, säger en av aktivisterna.

Polisen anländer till platsen. Foto: Martin Smedjeback

Elbit Systems är Israels största vapenföretag och förser dess militär med upp till 85 procent av sina drönare och landbaserade utrustning.

– Jag vägrar låta regeringen för landet jag lever i bidra ostört till ett folkmord genom handel med folkmordets främsta beväpnare, säger en annan aktivist från Stäng ner Elbit.

Nätverket Stäng ner Elbit har under flera års tid arbetat för att kasta ut vapenföretaget ur Sverige. Foto: Martin Smedjeback

Blockaden upplöstes när polisen gav en ordningshållande befallning. Två personer delgavs misstanke om otillåten sammankomst.

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