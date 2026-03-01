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Krigsindustrin

Israeliska vapenjättens nya maskin – Made in Sweden

Det nya militärsystemet utvecklas och tillverkas i Sverige.
Försvarsmakten köpte in runt 80 THMS-enheter i januari 2023. Fotograf: Elbit Systems Sweden
Publicerad 21 augusti 2026 kl 12.37
Elbit Systems Sweden, dotterbolag till den israeliska vapenjätten Elbit, presenterade under DALO Industry Days den 19-20 augusti (Skandinaviens största militärindustrimässa som årligen hålls i Danmark) sin nya Tactical High Mobility Shelter (THMS). THMS, som utvecklas och tillverkas i Sverige genom en europeisk leveranskedja, är en terränggående mobil plattform som ”fungerar som en framskjuten kommunikations- och…

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