Israeliska vapenjättens nya maskin – Made in Sweden

Elbit Systems Sweden, dotterbolag till den israeliska vapenjätten Elbit, presenterade under DALO Industry Days den 19-20 augusti (Skandinaviens största militärindustrimässa som årligen hålls i Danmark) sin nya Tactical High Mobility Shelter (THMS). THMS, som utvecklas och tillverkas i Sverige genom en europeisk leveranskedja, är en terränggående mobil plattform som ”fungerar som en framskjuten kommunikations- och…