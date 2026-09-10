Byggnads stämmer Måleriföretagen

Byggnadsarbetareförbundet stämmer arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Arbetsdomstolen och kräver 500.000 kronor i skadestånd. Bakgrunden är en konflikt om vilket kollektivavtal som ska gälla för målning och ytbehandling av köksinredningar. Byggnads anser att arbetet omfattas av Måleriavtalet. Enligt stämningsansökan till AD har Måleriföretagen i stället kontaktat och pressat sina arbetsgivare att hävda motsatsen. Organisationen ska också ha…