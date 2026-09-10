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Fackligt
Byggnads stämmer Måleriföretagen
Byggnadsarbetareförbundet stämmer arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Arbetsdomstolen.
Publicerad 10 september 2026 kl 10.38
Byggnadsarbetareförbundet stämmer arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Arbetsdomstolen och kräver 500.000 kronor i skadestånd. Bakgrunden är en konflikt om vilket kollektivavtal som ska gälla för målning och ytbehandling av köksinredningar. Byggnads anser att arbetet omfattas av Måleriavtalet. Enligt stämningsansökan till AD har Måleriföretagen i stället kontaktat och pressat sina arbetsgivare att hävda motsatsen. Organisationen ska också ha…
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