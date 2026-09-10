Lagerarbetare kritiska mot förstadagsintyg – tas upp i Arbetsdomstolen

Proletären har tidigare berättat hur Göteborgs Spårvägar använder förstadagsintyg mot anställda med återkommande sjukfrånvaro. Av 25 anställda som omfattades av kravet var 24 spårvagnsförare. På läkemedelsgrossisten Tamros lager i Göteborg har en liknande konflikt gått så långt att Handels nu stämt företaget och arbetsgivarorganisationen Almega inför Arbetsdomstolen. Den 9 och 10 september hålls huvudförhandling. Tvisten…