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Förstadagsintyg

Lagerarbetare kritiska mot förstadagsintyg – tas upp i Arbetsdomstolen

På läkemedelsgrossisten Tamro kan sex sjukperioder på ett år leda till krav på läkarintyg från första sjukdagen. Men när skyddsombuden ville granska hur systemet används tog det stopp. Nu möts Handels och arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.
Fotograf: Sveriges domstolar/Proletären
Publicerad 10 september 2026 kl 12.39
Proletären har tidigare berättat hur Göteborgs Spårvägar använder förstadagsintyg mot anställda med återkommande sjukfrånvaro. Av 25 anställda som omfattades av kravet var 24 spårvagnsförare. På läkemedelsgrossisten Tamros lager i Göteborg har en liknande konflikt gått så långt att Handels nu stämt företaget och arbetsgivarorganisationen Almega inför Arbetsdomstolen. Den 9 och 10 september hålls huvudförhandling. Tvisten…

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