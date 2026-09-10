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Klimatkrisen bakom flodvåg i Nepal
Morgonen den 26 augusti förlorade tusentals människor i Nepal sina liv när en de dränktes i en enorm flodvåg. En klimatorsakad katastrof som inte är ensam i sitt slag, varken i Himalaya eller världen.
Flodvågen träffar en gränsövergång mellan Nepal och Kina. Fotograf: Public Domain
Publicerad 10 september 2026 kl 14.24
På morgonen den 26 augusti svepte en 600 meter bred och 15 meter hög flodvåg in över byn Trishuli i Nepal. Vattenmassorna vräkte med sig bostadsområden broar, vägar och ett kraftverk. En stor del av en glaciär vid bergstoppen Lantang Liung i Himalaya hade kollapsat och drog med sig enorma mängder berg och jord ner i…
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