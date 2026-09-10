Klimatkrisen bakom flodvåg i Nepal

På morgonen den 26 augusti svepte en 600 meter bred och 15 meter hög flodvåg in över byn Trishuli i Nepal. Vattenmassorna vräkte med sig bostadsområden broar, vägar och ett kraftverk. En stor del av en glaciär vid bergstoppen Lantang Liung i Himalaya hade kollapsat och drog med sig enorma mängder berg och jord ner i…