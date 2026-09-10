Kommunisterna i Helsingborg står rakryggade i valet

Ellen Kall är första namnet på Kommunistiska Partiets valsedel i Helsingborg. När Proletären talar med henne med fem dagar kvar till valet tycker hon inte att det är helt lätt att säga hur det kommer att gå, men en sak är hon säker på och det är att Kommunistiska Partiet Helsingborg gjort helt rätt i att ställa upp.

– Den viktigaste anledningen till att vi deltar i kommunvalet är att vi blivit ombedda från olika håll att göra det, framför allt från Palestinarörelsen. När det gäller Palestinafrågan och antiimperialismen, som i all politik, är det viktigt att stå fast vid sina principer.

Ellen Kall talar utifrån egen erfarenhet. I början av sommaren utsattes hon för ett stort drev efter en ledarkrönika hon skrivit i Proletären. I krönikan försvarade hon vänsterpartister som anklagats för terrorhyllningar och slängts ut ur V. Samtidigt som hon påpekade Palestiniernas rätt att göra motstånd.

– Det var väldigt blandade känslor. Det var jobbigt, men samtidigt så märker man att man på något sätt träffat rätt. I floden av hat och idioter så fanns det också mycket stöd, även om det lätt kommer bort. Jag fick också mycket respekt eftersom jag tydligt visade var vi står och inte vek ner mig.

Även om Palestinafrågan är K Helsingborgs viktigaste i valet, där partiet kräver en kommunal bojkott av Israel, så säger Ellen Kall att det finns fler områden där det är viktigt att stå rakryggad.

Ett exempel är hur förskolor stänger och personal sägs upp när antalet barn minskar.

– Det finns ju pengar, politikerna här i Helsingborg skryter om att vi har bland de lägsta skatterna i landet. Varför ska då färre barn automatiskt innebära nedskärningar och stängda förskolor när man istället skulle kunna göra barngrupperna mindre?

– Vi vill inte spela det här borgerliga spelet, det är vad vi går till val på. Att vi inte kommer förvalta några nedskärningar eller förhandla bort något av det som vi tror på, avslutar Ellen Kall.