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Rasistisk hetskampanj efter dödsmisshandel i Karlstad
I en rasistisk hetskampanj sedan en 48-årig man mördats i Karlstad, försökte de lokala Sverigedemokraterna utnyttja den tragiska händelsen i valkampanjen.
Fotograf: Genrebild/Proletären/Skärmdump/Montage: Proletären
Publicerad 10 september 2026 kl 10.55
När nyheten kom att 48-årige Mattias misshandlats till döds utanför en snabbmatsrestaurang i centrala Karlstad, gjorde den lokala SD-organisationen sitt bästa för att utnyttja tragedin i valrörelsen. Trots att polisen dementerade uppgifterna att mordet utförts av invandrare, fortsatte SD att hetsa, och partiets trollarmé producerade hundratals rasistiska inlägg. Pia Sterner, fullmäktigeledamot i Karlstad, var först…
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