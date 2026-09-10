Rasistisk hetskampanj efter dödsmisshandel i Karlstad

När nyheten kom att 48-årige Mattias misshandlats till döds utanför en snabbmatsrestaurang i centrala Karlstad, gjorde den lokala SD-organisationen sitt bästa för att utnyttja tragedin i valrörelsen. Trots att polisen dementerade uppgifterna att mordet utförts av invandrare, fortsatte SD att hetsa, och partiets trollarmé producerade hundratals rasistiska inlägg. Pia Sterner, fullmäktigeledamot i Karlstad, var först…