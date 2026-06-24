Palestine Action terrorstämplade på nytt – fyra dömda till fängelse: ”Skenrättegångar”

Historisk utveckling i Storbritannien när skadegörelse klassas som terrorism. – Vi försvagar fienden så att det palestinska motståndet kan utdela sina slag, säger Palestine Actions före detta talesperson Luxx.

Att protestera mot folkmordet, eller visa stöd för Palestine Action, kan leda till problem med lagen i Storbritannien. Foto från protest i London i höstas där över 850 personer arresterades för att ha uttryckt stöd till terrorstämplade Palestine Action. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotograf: Indigo Nolan