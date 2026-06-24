Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet
Palestine Action terrorstämplade på nytt – fyra dömda till fängelse: ”Skenrättegångar”
Historisk utveckling i Storbritannien när skadegörelse klassas som terrorism.
– Vi försvagar fienden så att det palestinska motståndet kan utdela sina slag, säger Palestine Actions före detta talesperson Luxx.
– Vi försvagar fienden så att det palestinska motståndet kan utdela sina slag, säger Palestine Actions före detta talesperson Luxx.
Att protestera mot folkmordet, eller visa stöd för Palestine Action, kan leda till problem med lagen i Storbritannien. Foto från protest i London i höstas där över 850 personer arresterades för att ha uttryckt stöd till terrorstämplade Palestine Action. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotograf: Indigo Nolan
Publicerad 24 juni 2026 kl 14.00
Den 12 juni dömdes fyra aktivister från brittiska Palestine Action – Charlotte Head, 30, Samuel Corner, 23, Leona Kamio, 30, och Fatema Rajwani, 21 – till fängelse. Detta på grund av terroranklagelser för en direktaktion mot en Elbit Systems-fabrik i Filton utanför Bristol i augusti 2024. Domaren Jeremy Johnson vid Woolwich Crown Court, som utdömde…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.