Bokmässan förbjöd Palestinaflaggor

Efter skriverierna om Vänskapsförbundets Sverige-Israels program på Bokmässan, Nordens största kulturevenemang med cirka 80.000 besök, ändrades de kontroversiella namnen på punkterna i mässans program. I förbundets monter kallades punkterna dock fortsatt för bland annat “Den fabricerade svälten i Gaza” och “Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?”. Maria Rogstad, kommunikationschef på Bokmässan, säger till…