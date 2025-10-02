Lås upp hela webbplatsen
Sionistisk propaganda
Bokmässan förbjöd Palestinaflaggor
Vänskapsförbundet Sverige-Israels program skapade protester inne på bokmässan.
Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter stod under ständig bevakning. Fotograf: Proletären
Publicerad 2 oktober 2025 kl 10.30
Efter skriverierna om Vänskapsförbundets Sverige-Israels program på Bokmässan, Nordens största kulturevenemang med cirka 80.000 besök, ändrades de kontroversiella namnen på punkterna i mässans program. I förbundets monter kallades punkterna dock fortsatt för bland annat “Den fabricerade svälten i Gaza” och “Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?”. Maria Rogstad, kommunikationschef på Bokmässan, säger till…
