Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Sionistisk propaganda

Bokmässan förbjöd Palestinaflaggor

Vänskapsförbundet Sverige-Israels program skapade protester inne på bokmässan.
Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter stod under ständig bevakning. Fotograf: Proletären
Publicerad 2 oktober 2025 kl 10.30
Efter skriverierna om Vänskapsförbundets Sverige-Israels program på Bokmässan, Nordens största kulturevenemang med cirka 80.000 besök, ändrades de kontroversiella namnen på punkterna i mässans program. I förbundets monter kallades punkterna dock fortsatt för bland annat “Den fabricerade svälten i Gaza” och “Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?”.  Maria Rogstad, kommunikationschef på Bokmässan, säger till…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.